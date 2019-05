Erica Montalbini inizia con un pareggio a Ferrara la sua avventura alla Boxe Polisportiva Riccione

La grande boxe al femminile ha illuminato la notte di Ferrara, dove per la serata pugilistica ai Giardini del Grattacielo organizzata dalla Costantino Boxe hanno incrociato i guantoni due atlete di tutto rispetto. Erica Montalbini, atleta marchigiana ora in forza alla Boxe Polisportiva Riccione, già salita sul podio in per ben tre volte con due medaglie di bronzo e un argento conquistato proprio all’anno scorso.

Accompagnata all’angolo dal tecnico Ivan Cancellieri, Montalbini ha trovato all’angolo opposto l’atleta di casa Dorota Kusiak, che ha partecipato a competizioni di livello europeo.

Ne è scaturito un match molto equilibrato, in cui le ragazze hanno espresso un ottimo pugilato gradito anche dal numeroso pubblico presente che ha contraccambiato con un grande applauso. L’incontro è terminato con un pareggio.

Davvero una bella serata di sport, per cui si ringrazia la Asd Costantino Boxe e il tecnico Orazio per l’ospitalità.