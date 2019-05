Dopo il maltempo la situazione torna sotto soglia

Venerdì sarà il primo giorno di questa settimana senza allerte meteo. La situazione idrogeologica è tornata sotto soglia nel riminese e in tutta l’Emilia Romagna.

Sulle spiagge continua l’impegnativo lavoro di raccolta e rimozione del materiale spiaggiato nei giorni scorsi, in particolare legno, dopo le piene dei fiumi. Un lavoro che proseguirà nei prossimi giorni, salvo nuove complicazioni meteo. Il miglioramento infatti è solo temporaneo: sabato è previsto il transito di una nuova perturbazione che però dovrebbe interessare solo in modo marginale la Romagna. La ventilazione sarà in aumento sia sull’Appennino che sulla costa.

Le previsioni dell’Aeronautica Militare.