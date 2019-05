Casting annunciato al Galli. Le precisazioni del Comune

Nei giorni scorsi gli uffici attività teatrali del Comune di Rimini hanno ricevuto diverse telefonate e richieste di informazioni in merito ad un annunciato casting per la ricerca di attori, cantanti e ballerini per il musical Rent. Secondo le notizie rilanciate anche da portali e siti del settore, le audizioni sarebbero in programma al Teatro Galli di Rimini il prossimo 7 giugno dalle ore 9. La direzione del Teatro comunica che “non è assolutamente a conoscenza del casting in questione, cosi come esso non ha in alcun modo il patrocinio da parte del Comune di Rimini, come invece si legge nel comunicato stampa diffuso dai promotori. Per esso non è arrivata alcuna richiesta riguardo, né il Teatro risulta essere prenotato per quella data”. In queste ore gli uffici stanno raccogliendo ulteriori informazioni per approfondire l’origine della notizia e valutare eventuali provvedimenti a tutela dell’ente.