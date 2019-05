Buone notizie dalla Bulgaria e da Giulianova per i beachers sammarinesi

Doppio impegno, nel fine settimana, per i nazionali di beach tennis, protagonisti in due tornei ITF da 3.000 dollari insieme a compagni italiani. Ottime notizie dalla Bulgaria, dove Mariika Colonna, in coppia con Giulia Curzi, si è aggiudicata il torneo superando in finale le russe Byakina – Koval. Un torneo dominato dalla coppia italo-sammarinese, che non ha lasciato neppure set alle avversarie incontrate.

Un po’ di rammarico per Alvise Galli che, in coppia con Diego Gallini, si è arreso solo in finale, al terzo set, contro i forti russi Gurev-Syrov, al termine di un incontro di altissimo livello.

A Giulianova, invece, ottima prestazione di Alice Grandi che in coppia con Maddalena Cini si è fermata in semifinale contro le russe Nikoyan-Kirgizova, mentre Nicolò Bombini con Marco Scudellari si è spinto ai quarti di finale.

Il prossimo impegno, per i sammarinesi, sarà in Corsica.