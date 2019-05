Aperitivo in Musica con Umberto Porcaro e gli Angry Gentlemen a L'Artrov Rimini

“Il Blues non morirà mai perché in ogni angolo del pianeta c’è un ragazzo come Umberto Porcaro innamorato di una musica semplice e per questo immortale”. Sarebbe un bel complimento anche se arrivasse da parte del “signor nessuno”, ma se a pronunciare queste parole è Mr B.B.King in persona, vera leggenda del blues, allora si tratta di un grande onore oltre che di uno splendido riconoscimento.

Umberto Porcaro, chitarrista e cantante, grazie al suo eclettismo, è riuscito ad unire la passionalità ed il calore della sua terra, la Sicilia, con il sound e il mood del blues e, più in generale, della black music. Dopo aver viaggiato e vissuto negli Stati Uniti, Porcaro ha creato un vero e proprio stile, unendo tratti e suoni della vecchia scuola californiana (dove ha vissuto per diverso tempo suonando nei locali della west coast), al sound del Texas blues, guadagnandosi il rispetto della critica e del pubblico, diventando così in Italia e in Europa uno dei più esperti e veterani esponenti della scena blues contemporanea. Qualità che vengono sintetizzate, sul palco, con abilità da vero showman, grazie a improvvisazioni sonore che colpiscono e coinvolgono il pubblico.

Ogni show è diverso, non solo per una scaletta che alterna brani originali a classici del blues, dello swing, del soul, ma anche perché Porcaro ama improvvisare, coinvolgendo il pubblico in una relazione dove musicista e spettatore si fondano. Questa è la magia del blues e dei suoi migliori interpreti.

Porcaro sul palco sarà accompagnato per l’occasione dai romagnoli Angry Gentlemen, capitanati dalla voce e dall’armonica del riminese Marco Betti, vero virtuoso del genere, insieme al chitarrista Ivan Taroni e alla coppia ritmica formata dal basso di Max Pitardi (bolognese, al servizio dei più grandi esponenti del genere in Italia e in Europa) e dalla batteria di Paolo Angelini. Una band consolidata che, come Porcaro, ama giocare con il pubblico coinvolgendolo con loro nei vecchi, ma sempre vivi, attuali e vibranti binari del blues.

Umberto Porcaro: chitarra elettrica, voce

Marco Betti: armonica, voce

Ivan Taroni: chitarra, cori

Mauro Mussoni: basso elettrico

Paolo Angelini: batteria

Appuntamento venerdì 31 maggio alle ore 19:15 a L’Atrov, in piazzale Cesare Battisti, 21 – Rimini.

Biglietto unico 12 euro, comprensivo di Aperitivo offerto da L’Artrov.

Prevendita presso Eni Station di via Marecchiese 284 Rimini, presso L’Artrov di piazzale Cesare Battisti 21 Rimini e online su www.riminiclassica.it.

Informazioni: info@riminiclassica.it