Alessia Selva, Alessia Gatti e Giulia Gasperoni in evidenza in Albania

Arrivano ottime notizie dall’Albania per l’atletica sammarinese. Tre giovani promesse biancazzurre, lo scorso week end, sono state in gara al “4 Matches International Meeting” di Elbasan e nonostante la pioggia battente e le avversarie provenienti da nove paesi, hanno ottenuto risultati di tutto rispetto. A guidare il terzetto formato da Alessia Selva, Alessia Gatti e Giulia Gasperoni il tecnico Eraldo Maccapani.

Giulia Gasperoni ha ottenuto il “minimo” per partecipare ai Campionati Italiani nel salto in lungo e nel salto triplo, gare che ha chiuso rispettivamente con 5,39m e 11,42m.

Nel salto in lungo era in gara anche Alessia Selva che ha ottenuto la misura di 4,70m. Alessia Selva e Alessia Gatti hanno infine gareggiato sui 100m chiudendo la gara rispettivamente in 13”85 e 13”48.