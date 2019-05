700 litri di gasolio in acqua: denunciati i responsabili

Si sono concluse le indagini da parte del personale della Capitaneria di Porto di Rimini a seguito di uno sversamento stimato in circa 700 litri di gasolio nelle acque dell’ambito portuale di Rimini, avvenuto nei giorni scorsi.

Sono state denunciate a piede libero per inquinamento colposo alla locale Procura della Repubblica due persone e sono stati elevati verbali amministrativi per un totale di circa 6.000 euro.

La bonifica dello specchio acqueo interessato dall’inquinamento è terminata ieri. L’inchiesta è tutt’ora in corso.