3,5 milioni per sostenere il turismo in arrivo da Visit Romagna

Quasi 3,5 milioni di euro per sostenere il turismo nei comuni della Romagna. Sono queste le risorse che il Consiglio di amministrazione di Visit Romagna ha approvato nell’ambito del Programma turistico di promozione locale.

Oltre 1,2 milioni sono destinati direttamente ai Comuni, per aiutarli nella realizzazione degli appuntamenti di maggiore richiamo turistico: 932.000 direttamente per l’organizzazione degli eventi e 311.000 riservati alla promozione. 58 i progetti coinvolti, tra i quali il Festival di Santarcangelo dei Teatri, le grandi mostre di Ferrara, gli appuntamenti dedicati ai prodotti enogastronomici tipici e le competizioni sportive di grande richiamo come il Giro d’Italia Under 23. I fondi per la promozione saranno invece indirizzati anche verso 33 tra eductour, press tour, attività di comunicazione e iniziative di rebranding come per il progetto “Valmarecchia Terra dei Malatesta e dei Montefeltro”.

1,4 milioni saranno invece destinati a garantire il funzionamento dell’informazione turistica sul territorio, a partire dai 44 uffici IAT.

Finanziamenti anche per gli eventi di sistema come La Notte Rosa, il Capodanno in Romagna e la MotoGP a Misano. Si tratta in totale di più di 775.000 euro, di cui 279.000 destinati specificatamente alla tappa del motomondiale.

“Visit Romagna sostiene con impegno e convinzione gli eventi di qualità dei singoli Comuni con l’obiettivo di promuovere l’offerta unica e straordinaria della Romagna tutta, un territorio che incarna la dolce vita per dodici mesi all’anno– spiega il presidente di Visit Romagna Andrea Gnassi–. Cultura, sport, musica, enogastronomia, divertimento, tradizioni: gli appuntamenti di questo Programma turistico rispecchiano perfettamente la varietà di proposte che la Romagna può mettere in campo per competere nei diversi mercati turistici come una unica destinazione, fatta di proposte distinte ma non distanti“.