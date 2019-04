Il campionato è finito, ma continua l'attività della NTS Riviera Basket Anmil Sport Rimini

NTS Riviera Basket Anmil Sport Rimini scalda i motori in preparazione del prossimo campionato 2019/20; quello appena trascorso è proseguito con un’intensa attività di relazioni oltre a quella fisica in palestra che non ha mai avuto sosta.

Sempre vivace inoltre l’intensa attività divulgativa e promozionale con l’incontro di giovedì sera durante il quale gli studenti del corso di Specialistica di Scienze Motorie di Bologna sede di Rimini accompagnati dalle Prof.sse Lo Vecchio, Grilli e Melissa Milani si sono messi alla prova in palestra scoprendo i segreti e le fatiche del basket in carrozzina. Trenta allievi ed allieve si sono avvicendati con entusiasmo sul campo dopo aver seguito con attenzione la parte introduttiva ed il dialogo con gli atleti nel quale sono state illustrate loro le finalità sociali oltre che quelle sportive.

Ma allenarsi non basta serve percepire l’intensità della gara così i nostri ragazzi parteciperanno a due tornei nel prossimo mese: il primo in Liguria dove affronteranno in una sfida triangolare due avversarie agguerrite e ben note come B.I.C. Genova e Parma nel fine settimana dell’11/12 maggio per completare col Torneo di RIMINI che si svolgerà domenica 26 maggio presso la palestra Carim. Saranno di scena: Verona, Parma, Cus Padova ed NTS Riviera Basket. Ci sarà da divertirsi, segnatevelo nel calendario e continuate a sostenere i ragazzi riminesi.

Daniele Bacchi

Ufficio Stampa NTS Riviera Basket Rimini