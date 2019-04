Giovedì al via il Trofeo delle Regioni. Nell'U14 maschile Bonfè e Macaru di IBR

Per la terza volta in 6 anni (2014 Rimini, 2016 Bologna), l’Emilia-Romagna ospita il Trofeo delle Regioni, la massima competizione giovanile per numero e qualità di atleti coinvolti. Venti regioni maschili, altrettante femminili e cinque giorni di gare sui parquet di Salsomaggiore (Palasport e palestra Gerini), Fidenza (Palasport), Fiorenzuola (Palasport) e Parma (PalaCiti e PalaCampus).

Si parte giovedì 18 aprile e le finali sono previste per il pomeriggio di Pasquetta, lunedì 22.

Le nostre selezioni proveranno a sfatare un tabù e cioè vincere la manifestazione in casa (i due successi, 2010 e 2013, sono arrivati in Friuli e Toscana). Impresa molto difficile, ma non impossibile.

Gli Under 14 (classe 2005), sono stati inseriti nel girone B ed affronteranno all’esordio, in diretta streaming sul sito www.fip.it, l’Abruzzo. Appuntamento per giovedì 18, ore 15, PalaSalso. Le altre avversarie del girone rispondono al nome di Sardegna e Campania e non bisognerà sbagliare, perché solo arrivando primi, si potrà accedere alle finali per il Trofeo.

Diversa la formula del settore femminile: le Under 15 (nate nel 2004 e 2005) avranno subito un duro ostacolo (giovedì 18, ore 17, palestra Gerini), incontrando il quotato Friuli Venezia Giulia. E a secondo del risultato, entreranno nel tabellone tennistico come testa di serie numero 2 o 3. Da lì in poi, ottavi, quarti, semifinali e finali, tutte gare da dentro o fuori. Ricordiamo che gli accessi agli impianti saranno sempre gratuiti.

SELEZIONE MASCHILE UNDER 14

Agnesini e Cappiello (Reggiana); Bellini e Gregori (Junior Basket Ravenna); Bonfè, Macaru (Insegnare Basket Rimini); Caramella (Artusiana Forlimpopoli); Ciobanu e Franceschi (Virtus Bologna); Codeluppi (Sorbolo); Galantini e Ramponi (San Giorgio di Piano 2014).

STAFF

Capo Delegazione: Milena Ventura

Referente Tecnico Territoriale: Valeria Giovati

Allenatore: Luca Brochetto

Assistenti: Flavio Rota e Daniele Carnaroli

Preparatori fisici territoriali: Marco Bernardi e Paola Iemmi

Fisioterapista: Maria Pia Torri

SELEZIONE FEMMINILE UNDER 15

Calanca (Academy Mirabello); Cappellotto, Colli, Roveroni e Zanetti (BSL San Lazzaro); Ferrari (Valtarese 2000); Meglioli (Boiardo); Musiari (Cus Parma); Nonni (Val d’Arda Fiorenzuola); Palmieri (Piumazzo); Quagnese (Calendasco); Razzoli (Vico Basket Vicofertile)

STAFF

Capo Delegazione: Alvaro Casadio

Referente Tecnico Territoriale: Valeria Giovati

Allenatore: Giulia Casadio

Assistenti: Lorenza Arnetoli e Claudia Aiello

Preparatori fisici territoriali: Marco Bernardi e Paola Iemmi

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Ricordiamo che il sito ufficiale del torneo è www.fip.it/trofeodelleregioni.

Aggiornamenti in tempo reale sono previsti sulla pagina Facebook: www.facebook.com/fip.crer