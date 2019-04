Dai monti al mare attraverso le ciclabili Drava e Alpe Adria con "Esplora"

Si è conclusa felicemente la nuova avventura in tandem attraverso le montagne di Austria e Friuli e l’arrivo al mare per i ragazzi con disabilità intellettiva dell’Associazione sportiva Esplora di Rimini “che fa sport con i ragazzi, per abbattere le differenze e le diversità tendendo conto delle possibilità di ognuno”, come spiega Stefano Sarti, uno dei fondatori e consigliere direttivo.

Partiti da Dobbiaco la scorsa settimana, hanno affrontato cinque giorni di piste ciclabili, dalla Drava fino all’Alpe Adria passando in Austria per Berg im Drau e Villach, poi Tarvisio, Chiusaforte (alloggiando nella magica atmosfera dell’ex stazione ferroviaria) e Udine fino a Grado. L’ultimo giorno sotto la pioggia ma felici per l’obiettivo raggiunto. Assistiti da tre pulmini dotati di ricambi meccanici, rifornimenti di cibo, medicinali, vestiario in caso di maltempo, i 10 tandem hanno attraversato panorami incantevoli compiendo oltre 400 km.

Nata 10 anni fa e guidata da Fiorenzo Fantini, l’Asdc Esplora non è nuova a “imprese” del genere: nel 2015 i suoi tandem partiti da Rimini raggiunsero Roma. Nel 2016 in cammino con un asinello arrivarono a La Verna; poi il triathlon del mare (canoa-bici-cammino) da Porto Sant’Elpidio a Rimini, regate in Croazia e Sardegna.

Lo scorso anno invece l’associazione – che propone diversificate attività sportive, dalla canoa alla vela, dal basket al calcio, dalla bici al trekking – ha portato i suoi ragazzi a Lanzarote per fare surf con onde oceaniche!