Giardini d'Autore incanta la città

Il sole, il cielo terso e le temperature decisamente primaverili hanno reso lo spettacolo di Giardini d’Autore ancora più attraente. E i riminesi hanno risposto presente, aggirandosi incuriositi tra Castel Sismondo e piazza Malatesta alla scoperta di collezioni botaniche uniche, frutto della continua ricerca e passione dei vivaisti provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte, e persino dall’estero. Dalle piante aromatiche e per l’orto in varietà curiose ed insolite a quelle acquatiche e tropicali, dalle piante grasse e rampicanti agli agrumi storici e ornamentali, un mix di profumi e colori per tutti i gusti. Insieme ai vivaisti, agli artigiani e designer che hanno messo al centro delle loro produzioni temi naturali, sono la bellezza in ogni sua forma e la creatività ad essere protagoniste di questo nuovo appuntamento con Giardini d’Autore, che domani vivrà l’ultima delle tre giornate.