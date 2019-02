Sudtirol-Rimini, la biglietteria

È attiva la prevendita per l’incontro Sudtirol-Rimini, in programma sabato 23 febbraio allo stadio “Druso” con inizio alle ore 14:30.

I biglietti si possono acquistare on-line collegandosi al sito www.ciaotickets.com oppure nei seguenti punti vendita presenti in provincia di Rimini:

– Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci, 69 – Rimini

– Tabaccheria Emporio Pollio: viale Regina Elena, 185 – Rimini

– Tabaccheria Capriotti: via Caduti di Nassiriya, 20 – Rimini

– Ufficio turistico Iat: piazzale Battisti, 1 – Rimini

– Tabaccheria Bianchi Silvia: viale Principe di Piemonte, 47 – Rimini

– Tabaccheria Elia, via Gambalunga, 26 – Rimini

Queste le tipologie di tagliandi a disposizione:

– Tribuna Canazza – E – (Settore Ospiti) € 13,50, compresi diritti di prevendita

– Tribuna Canazza – D – € 13.50, compresi diritti di prevendita

– Tribuna Zanvettor – B – € 18,50, compresi diritti di prevendita

I tifosi ospiti potranno acquistare i tagliandi anche il giorno della partita al botteghino dello stadio.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.