Rino Zangheri, martedì il funerale

La veglia di preghiera per Rino Zangheri, l’ex patron del Baseball Rimini scomparso sabato, ci sarà lunedì alle 20.30 alla chiesa di San Giovanni Battista in via XX Settembre a Rimini. Nella stessa chiesa lunedì alle 15 sarà celebrato il funerale. E’ poi previsto un momento di saluto allo Stadio dei Pirati.

Per lo storico “pres” anche oggi sono stati tanti i messaggi di cordoglio e di ricordo dal mondo sportivo e non solo.