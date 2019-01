Salus Bologna-RBR 56-92 (parziali 13-19, 31-47, 42-66)

TABELLINO

SALUS BOLOGNA: Branzaglia (0/1, 0/3), Salsini (0/2, 0/1), Amoni (C) 8 (4/5, 0/4), Tugnoli 12 (4/9, 1/5), Pini 21 (6/9, 2/7), Veronesi 8 (1/3, 2/4), Allodi 3 (0/1, 1/2), Stojkov (0/3 da tre), Falzetti 4 (2/5). All. Ansaloni.

RBR: Vandi 2 (1/1, 0/1), Bianchi 9 (2/4, 1/3), Pesaresi 17 (2/3, 4/4), Moffa 20 (6/7, 2/5), Ramilli 8 (3/3, 0/2), Rivali 2 (1/5, 0/2), Guziur 5 (1/1), Bedetti 11 (2/5, 2/4), Chiari 2 (0/1), Saponi (C) 6 (3/4, 0/1), Broglia 10 (4/5). All. Bernardi, Brugè.

CRONACA E COMMENTO

RBR fa la voce grossa in trasferta ed esce vincitrice dalla trasferta bolognese con una prestazione eccellente su entrambe le metà campo – si legge sul sito di RBR -. Dopo un inizio sostanzialmente equilibrato, tre bombe consecutive di Pesaresi indirizzano la partita nei binari dei biancorossi, sostenuti da circa 70 tifosi che hanno sostenuto dall’inizio alla fine la squadra ed a cui va un enorme riconoscimento. MVP Niccolò Moffa con 20 punti (8/12 dal campo, 23 di valutazione), molto bene anche Pesaresi (17 con 4/4 da tre!) e Francesco Bedetti che festeggia i 26 anni con 11 punti e 7 rimbalzi.

I primi 5′ di gara sono equilibrati e con diversi errori al tiro da entrambe le parti, ma l’ingresso di Ramilli scuote RBR che tenta il primo mini-allungo sul 12-6. Successivamente la tripla di Tugnoli riporta a -1 i padroni di casa che vengono però ricacciati indietro dai liberi di Pesaresi che chiudono il primo quarto.

È proprio la guardia riminese ad aggredire immediatamente la seconda frazione di gioco con tre triple consecutive che valgono il +12 a Rimini, la Salus non ci sta e ritorna a -9 ma 4 punti firmati Francesco Bedetti fanno +15. Pini prova a mettere una pezza al sempre maggior divario, ma RBR continua a macinare gioco e con l’appoggio al tabellone di Moffa chiude il primo tempo in vantaggio di 16 punti.

Nel terzo quarto si fa vedere Broglia che con 5 punti filati porta i suoi sul +21, Bologna non riesce a ricucire in maniera consistente il vantaggio e i biancorossi prendono sempre più fiducia: tripla ed alley-oop per Moffa che fa impazzire i tifosi, 4 punti in un amen per Bedetti e il terzo quarto ha già decretato la vincitrice.

Nell’ultimo quarto Bernardi inserisce gradualmente tutti i 2000 e conclude la partita con un quintetto giovanissimo composto da Vandi, Chiari, Guziur, Moffa e Ramilli che giocano un ottimo basket e si meritano gli applausi dei tifosi riminesi.

RBR riconquista la prima posizione solitaria in classifica a 24 punti, staccando Bologna che ieri ha avuto la meglio per 89-80 contro la Polisportiva “L’Arena” Montecchio.

PROSSIMO APPUNTAMENTO. Sabato 26 gennaio ore 21 presso Palasport “A. Ruggi” contro Virtus Imola, partita valida per la terza giornata di ritorno.

La partita sarà trasmessa su Icaro TV (canale 91) lunedì alle 23:20.