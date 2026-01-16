Va a ritirare il permesso di soggiorno col passaporto falso. Arrestata

Si è presentata agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini per il ritiro del permesso di soggiorno, peccato che come documento abbia presentato un passaporto falso. Così per una cittadina albanese sono scattate le manette. E' accaduto nei giorni scorsi. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un giovane Agente che si è subito reso conto della falsità del documento, confermata poi anche dal personale specializzato nel falso documentale in servizio all’Ufficio di Polizia di Frontiera dell’Aeroporto.

La donna è accusata di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi ma anche di ricettazione. Dai successivi approfondimenti, svolti in collaborazione con le Autorità albanesi, è emerso infatti che il passaporto in questione era stato rubato nel 2024 in Albania.