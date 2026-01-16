  
Indietro
menu
menu

Controlli immediati

Va a ritirare il permesso di soggiorno col passaporto falso. Arrestata

In foto: un mezzo della polizia di stato
un mezzo della polizia di stato
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 16 Gen 2026 14:42 ~ ultimo agg. 14:49
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si è presentata agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini per il ritiro del permesso di soggiorno, peccato che come documento abbia presentato un passaporto falso. Così per una cittadina albanese sono scattate le manette. E' accaduto nei giorni scorsi. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un giovane Agente che si è subito reso conto della falsità del documento, confermata poi anche dal personale specializzato nel falso documentale in servizio all’Ufficio di Polizia di Frontiera dell’Aeroporto.
La donna è accusata di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi ma anche di ricettazione. Dai successivi approfondimenti, svolti in collaborazione con le Autorità albanesi, è emerso infatti che il passaporto in questione era stato rubato nel 2024 in Albania. 

Altre notizie
l'opera
LA LETTERA DI FDI RIMINI

Macchina fotografica di Fellini, un appello per interventi di manutenzione
di Redazione
Sigep, l'inaugurazione
LA CERIMONIA DI APERTURA

Inaugurata in fiera la 47^ edizione di SIGEP
di Redazione
Il Barrio
BARRIO E ASCOR INSIEME

La solidarietà fa canestro: al "Flaminio" una raccolta fondi per l'Infermi
di Redazione
L'iniziativa
destinatari 23 istituti

Oltre 90 mila euro alle scuole di Rimini contro disagio e dispersione scolastica
di Redazione
la segnaletica
NELLA ZONA MARANO

Riccione, lavori al ponte: nuova segnaletica per indicare i ristoranti aperti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO