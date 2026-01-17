Stazioni di posta: seguite 70 persone "fragili" in soli sei mesi

Già 70 casi seguiti nei primi sei mesi di attività per le "stazioni di posta" attive da luglio nei comuni di Morciano e San Giovanni in Marignano per contrastare le situazioni di grave esclusione sociale e garantire servizi di supporto, consulenza e orientamento per le persone più fragili. Si tratta di un progetto avviato dal Distretto socio-sanitario di Riccione e finanziato per 170mila euro con i fondi Pnrr. Il servizio, che prevede un’attività di consulenza e accompagnamento per persone adulte in situazione di grave marginalità o a rischio di diventarlo è stato prorogato fino al 30 giugno 2026. Il progetto si muove su due piani complementari. Da un lato il coordinamento territoriale per assicurare una gestione condivisa dei casi più complessi e un dialogo costante con gli Sportelli del Servizio sociale territoriale. Dall’altro l’intervento operativo di prossimità, basato sull’aggancio diretto delle persone, sull’ascolto e sull’accompagnamento lungo percorsi costruiti su misura e fondati su fiducia e continuità della relazione. Tra le problematiche più urgenti emersi in questi primi sei mesi di attività ci sono residenza, accesso ai servizi, vulnerabilità psichica e dipendenze. I risultati sembrano premiare l'approccio visto che sta emergendo una maggiore tempestività nell’intercettare le situazioni di disagio e una collaborazione più solida tra gli operatori e i servizi territoriali.

“Un progetto come quello delle ‘Stazioni di posta’ sottolinea come la lotta alla povertà e alla marginalità passi anche dalla capacità di fare sistema - ha commentato la sindaca e presidente del Comitato del Distretto socio-sanitario di Riccione Daniela Angelini -. Mettere in rete competenze, condividere informazioni e costruire linguaggi comuni si conferma la chiave per trasformare l’intervento sociale in una risposta realmente efficace, attenta e puntuale ai bisogni più complessi del territorio”.

Orari di apertura delle “Stazioni di posta”

Le sedi sono aperte in orari programmati, con accesso libero o su appuntamento, e possono prevedere aperture straordinarie in base ai bisogni.

La sede di San Giovanni in Marignano è aperta il lunedì e il mercoledì dalle 9:30 alle 13:30 e il giovedì dalle 14 alle 18; la sede di Morciano di Romagna è aperta il martedì dalle 14 alle 18 e il giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 13:30.