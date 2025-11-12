Spaccio di cocaina a Miramare, arrestato in flagranza di reato un 23enne

Un 23enne cittadino albanese, disoccupato, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nella serata di ieri, il ragazzo era stato notato aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi di strutture ricettive di Miramare ed è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente in viale Stoccolma.

I Carabinieri, intervenuti subito, hanno bloccato il giovane e dopo una perquisizione personale, hanno proceduto anche a una perquisizione del domicilio del 23enne in un residence della zona, dove sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro oltre 1.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.