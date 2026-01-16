  
Indietro
menu
menu

I disagi per la viabilità

Sigep e traffico, un binomio quasi inscindibile. La situazione sulle strade

In foto: il traffico per il Sigep 2026
il traffico per il Sigep 2026
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 16 Gen 2026 17:52 ~ ultimo agg. 19:11
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sigep e traffico, un binomio inscindibile. Nonostante negli anni si sia lavorato tanto per cercare di limitare l'impatto delle grandi manifestazioni fieristiche sulla viabilità riminese, ancora i disagi sono piuttosto lampanti. Come emerso anche nel giorno in cui ha preso avvio la quarantasettesima edizione del Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè organizzata da Italian Exhibition Group. Il Comune di Rimini ha cercato di correre ai ripari: quest'anno l’intera traversa di via Turchetta che si immette su via San Martino in Riparotta, ad esempio, è stata chiusa, per evitare il parcheggio selvaggio nelle zone limitrofe al quartiere fieristico. Stop al traffico anche su via Togliatti, via Imperatrice Teodora, via Teodorico e via Traversa. I varchi controllati sono passati da 7 a 9 col presidio del personale addetto. Ma sulle strade i disagi, purtroppo, sono rimasti sia per i residenti che per gli espositori. In particolare negli orari di punta, all'ingresso e all'uscita dalla fiera.

https://www.icaroplay.it/programmi/si-parte-col-sigep-e-ci-si-ferma-sulle-strade/
Altre notizie
@Tatiana Nigro
24 gennaio presidio in piazza

Colonia felina all'ex caserma: il giudice dispone accesso per i volontari
di Redazione
un frame del video ripreso vicino alla scuola di Spadarolo
Il 30 incontro in Regione

Lupi, ancora avvistamenti e segnalazioni nel riminese
di Redazione
foto di PIxabay
L'inflazione che corre

La vita costa, ma a Rimini di più. Nel 2025 tra le città più care d'Italia
di Redazione
Piccioni e Dominici con Benedetta Porcaroli e Carolina Cavalli
PER LA PROMOZIONE DEL FILM

"Il rapimento di Arabella", Benedetta Porcaroli e Carolina Cavalli a Misano
di Redazione
la vicepresidente del Senato Anna Rossomando
lunedì 26 gennaio

Riforma della giustizia. In CGIL un incontro per illustrare le ragioni del No
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO