Sigep e traffico, un binomio quasi inscindibile. La situazione sulle strade

Sigep e traffico, un binomio inscindibile. Nonostante negli anni si sia lavorato tanto per cercare di limitare l'impatto delle grandi manifestazioni fieristiche sulla viabilità riminese, ancora i disagi sono piuttosto lampanti. Come emerso anche nel giorno in cui ha preso avvio la quarantasettesima edizione del Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè organizzata da Italian Exhibition Group. Il Comune di Rimini ha cercato di correre ai ripari: quest'anno l’intera traversa di via Turchetta che si immette su via San Martino in Riparotta, ad esempio, è stata chiusa, per evitare il parcheggio selvaggio nelle zone limitrofe al quartiere fieristico. Stop al traffico anche su via Togliatti, via Imperatrice Teodora, via Teodorico e via Traversa. I varchi controllati sono passati da 7 a 9 col presidio del personale addetto. Ma sulle strade i disagi, purtroppo, sono rimasti sia per i residenti che per gli espositori. In particolare negli orari di punta, all'ingresso e all'uscita dalla fiera.

https://www.icaroplay.it/programmi/si-parte-col-sigep-e-ci-si-ferma-sulle-strade/