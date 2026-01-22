Sassi contro il Metromare, coi mezzi in movimento. Corsini: grave, denunceremo

Vandali all'opera sul Metromare. I vetri laterali di due vetture sono stati danneggiati lungo il tracciato tra le fermate Miramare Airport e Miramare Station, in entrambi i sensi di marcia. A causare i danni sarebbe stato un lancio di pietre dall’esterno avvenuto mentre i mezzi erano in movimento. Ad agire dovrebbe essere stata un'unica persona. Sono stati quindi avvisati i Carabinieri per gli accertamenti del caso. In entrambi gli episodi non si sono fortunatamente registrate conseguenze per il personale di servizio né per gli utenti a bordo. I danni hanno interessato esclusivamente la parte esterna dei bus. L'azienda, vista la gravità dei fatti, ha però deciso di procedere con una formale denuncia per atto vandalico.

“Si tratta di un episodio particolarmente serio - commenta Andrea Corsini, Presidente di Start Romagna -, avvenuto mentre i veicoli erano in movimento. Un gesto che può risultare estremamente pericoloso e minare concretamente la sicurezza dei viaggiatori e del personale a bordo.

Non possiamo e non vogliamo voltarci dall'altra parte di fronte a fatti di questo tipo. Proprio per questo abbiamo deciso di procedere con denuncia, soprattutto in un momento storico in cui, anche a livello nazionale, si assiste con preoccupazione ad atti vandalici che mettono a rischio la sicurezza e l’incolumità delle persone, richiamando tristi episodi di cronaca.

Colpire un mezzo del trasporto pubblico significa colpire un servizio essenziale per la collettività. Il danno non riguarda solo l’azienda, ma l’intera comunità. Due mezzi fermi per le riparazioni, un danno economico e un servizio temporaneamente ridotto a discapito dei cittadini. Si tratta di una mancanza di rispetto e di senso civico che condanniamo con fermezza.

Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine affinché sia possibile individuare il responsabile”.