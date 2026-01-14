Rimini, Massimo Cacciari inaugura l’Anno Accademico dell’ISSR Marvelli

Sarà il filosofo e saggista di fama internazionale Massimo Cacciari l’ospite d’eccezione della Prolusione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino–Montefeltro. L’evento si terrà mercoledì 21 gennaio 2026 alle 21, presso la Chiesa di Sant’Agostino a Rimini. Il prof. Cacciari dialogherà con il prof. Natalino Valentini, già direttore dell’ISSR “A. Marvelli”, sul tema: “Il respiro della vita. P. A. Florenskij testimone della verità”. A moderare la serata sarà Simona Mulazzani, direttrice di Icaro TV. Spiega il direttore dell’Istituto, prof. Marco Casadei:

«In un tempo segnato dalla post-verità e dalla manipolazione dell’informazione, riscoprire la figura di Florenskij – al quale il prof. Valentini ha dedicato approfondite ricerche e numerose pubblicazioni – significa tornare al valore della verità come testimonianza».

Pavel A. Florenskij fu uno dei più originali e poliedrici intellettuali russi del Novecento: prete ortodosso, filosofo, matematico, fisico, ingegnere elettrotecnico e teologo, testimone ecumenico di pace e di unità. Arrestato durante la repressione staliniana, condannato ai gulag e fucilato nel 1937, Florenskij è considerato un martire del pensiero e della fede. La sua vita e le sue opere testimoniano un’eccezionale integrità spirituale e una profonda capacità di tenere insieme scienza e fede. La Prolusione è organizzata con il patrocinio del Comune di Rimini e in rete con numerose realtà del territorio: oltre alle due Diocesi, partecipano la Biblioteca Diocesana E. Biancheri, l’associazione Roveto Ardente, La Fabbrica del Tempio, Icaro TV, la Fondazione Igino Righetti, ACLI Arte e Spettacolo, Rimini Musei e la Biblioteca Civica Gambalunga. Si svolge inoltre in prossimità della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. L’invito è rivolto in particolare alla comunità accademica dell’ISSR Marvelli – docenti, studenti e collaboratori – ma l’incontro è aperto a tutti gli interessati.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.