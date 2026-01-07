Riccione, la Nuova sala Africa riapre con un omaggio a Lucio Dalla

Dopo la pausa natalizia, il sipario della Nuova sala Africa (viale Gramsci 39) torna ad alzarsi per un’occasione speciale. Domenica 11 gennaio, alle ore 17, torna l’appuntamento con i “Piccoli mondi”, la prestigiosa rassegna musicale e teatrale firmata da Rimini Classica Aps, Strada San Germano Aps e Punto Giovane Odv.

A inaugurare il 2026 sarà un evento di grande spessore artistico: il concerto tributo “Ciao Lucio”, un viaggio emozionante nel repertorio di uno dei più grandi geni della musica italiana. Lucio Dalla, artista libero e innovatore, capace di fondere poesia e sperimentazione, sarà celebrato attraverso la voce intensa di Alberto Bastianelli, accompagnato da un ensemble di musicisti: Marco Ercoles (chitarra), Mattia Guerra (pianoforte), Aldo Maria Zangheri (viola) e Gionata Costa (violoncello). Insieme riporteranno in vita capolavori senza tempo come “Anna e Marco”, “Piazza Grande” e “Caruso”, regalando al pubblico un’esperienza sonora raffinata e profonda.

Gli altri appuntamenti di “Piccoli mondi”

Il programma di “Piccoli mondi” prosegue il 25 gennaio con la compagnia Nina Theatre, che presenterà lo spettacolo di teatro di figura e pupazzi “Mettici il cuore”: un lavoro senza parole, in stile cabaret, costruito su brevi quadri divertenti e poetici, capaci di evocare emozioni con leggerezza e ironia. Un progetto applaudito in numerosi festival e teatri internazionali.

La rassegna “Piccoli mondi” si chiuderà l’1 febbraio con la cantautrice e musicista leccese Francesca Romana Perrotta in “Dolly”, un intenso omaggio al leggendario gruppo rock irlandese dei Cranberries.

Gli spettacoli e i concerti di “Piccoli mondi” iniziano alle 17. Il biglietto di ingresso al teatro per famiglie costa 7 euro, quello ai concerti 14 euro e per gli under 14 è previsto il biglietto ridotto al costo di 10 euro. Prevendite su www.liveticket.it/riminiclassica