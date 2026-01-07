  
Indietro
menu
menu

LA RASSEGNA "PICCOLI MONDI"

Riccione, la Nuova sala Africa riapre con un omaggio a Lucio Dalla

In foto: la rassegna
la rassegna
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 7 Gen 2026 10:24 ~ ultimo agg. 10:26
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dopo la pausa natalizia, il sipario della Nuova sala Africa (viale Gramsci 39) torna ad alzarsi per un’occasione speciale. Domenica 11 gennaio, alle ore 17, torna l’appuntamento con i “Piccoli mondi”, la prestigiosa rassegna musicale e teatrale firmata da Rimini Classica Aps, Strada San Germano Aps e Punto Giovane Odv.

A inaugurare il 2026 sarà un evento di grande spessore artistico: il concerto tributo “Ciao Lucio”, un viaggio emozionante nel repertorio di uno dei più grandi geni della musica italiana. Lucio Dalla, artista libero e innovatore, capace di fondere poesia e sperimentazione, sarà celebrato attraverso la voce intensa di Alberto Bastianelli, accompagnato da un ensemble di musicisti: Marco Ercoles (chitarra), Mattia Guerra (pianoforte), Aldo Maria Zangheri (viola) e Gionata Costa (violoncello). Insieme riporteranno in vita capolavori senza tempo come “Anna e Marco”, “Piazza Grande” e “Caruso”, regalando al pubblico un’esperienza sonora raffinata e profonda.

Gli altri appuntamenti di “Piccoli mondi”

Il programma di “Piccoli mondi” prosegue il 25 gennaio con la compagnia Nina Theatre, che presenterà lo spettacolo di teatro di figura e pupazzi “Mettici il cuore”: un lavoro senza parole, in stile cabaret, costruito su brevi quadri divertenti e poetici, capaci di evocare emozioni con leggerezza e ironia. Un progetto applaudito in numerosi festival e teatri internazionali.

La rassegna “Piccoli mondi” si chiuderà l’1 febbraio con la cantautrice e musicista leccese Francesca Romana Perrotta in “Dolly”, un intenso omaggio al leggendario gruppo rock irlandese dei Cranberries.

Gli spettacoli e i concerti di “Piccoli mondi” iniziano alle 17. Il biglietto di ingresso al teatro per famiglie costa 7 euro, quello ai concerti 14 euro e per gli under 14 è previsto il biglietto ridotto al costo di 10 euro. Prevendite su www.liveticket.it/riminiclassica

 

Altre notizie
@Manuel Migliorini
dalla mezzanotte

Dopo la neve arriva allerta per il freddo intenso. Interessato anche il riminese
di Redazione
la benedizione della messa dei Popoli sotto la neve in piazza Tre Martiri
in piazza tre martiri

Messa dei Popoli con finale a sorpresa. Benedizione del Vescovo sotto la neve
di Redazione
FOTO
la locandina
AL Teatro di Dogana

La musica di De Andrè in una serata solidale di "Cattolica per la Tanzania"
di Redazione
un treno regionale
dalle 9 alle 17

Rientro dalle vacanze con sciopero dei treni. Possibili disagi
di Redazione
befana a Riccione
causa neve

A Riccione befana rinviata, ma mercoledì scuole regolarmente aperte
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO