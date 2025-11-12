  
c'è tempo fino al 30 novembre

Premio San Martino d’Oro Città di Riccione 2025, aperte le candidature

In foto: premio San Martino d'oro
premio San Martino d'oro
di Redazione   
Mer 12 Nov 2025 15:36 ~ ultimo agg. 15:45
L'Amministrazione comunale di Riccione è lieta di annunciare l'apertura delle candidature per la quinta edizione del prestigioso premio San Martino d’Oro Città di Riccione. Il conferimento delle onorificenze si terrà il prossimo 26 dicembre 2025 in occasione dell'evento “La notte dei sogni”, una serata di gala che si svolgerà nella sala Concordia presso il Palazzo dei Congressi di Riccione.

A partire da oggi, l'Amministrazione invita associazioni, categorie economiche, organizzazioni e l'intera cittadinanza a segnalare persone, enti e realtà territoriali che si sono distinti per meriti eccezionali a beneficio della comunità. L’onorificenza è destinata a chiunque abbia contribuito significativamente al bene e al prestigio della città, distinguendosi in una vasta gamma di settori chiave, quali la cultura, la scienza, l'industria, il lavoro, lo sport e la filantropia, o per atti di coraggio e solidarietà umana. Per l'edizione 2025 sono previste due categorie di riconoscimento: il Premio San Martino d’Oro 2025 e il Premio San Martino d’Oro 2025 come ambasciatore di Riccione nel mondo.

Le segnalazioni dovranno essere inviate entro e non oltre la data di domenica 30 novembre 2025. Dopo la raccolta e un'attenta valutazione delle candidature, sarà compito della Giunta comunale individuare i meritevoli che riceveranno l'ambito premio.

