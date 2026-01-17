  
Succede a Giuseppe Savioli

Paolo Gasperoni eletto al vertice dell'Ordine dei Commercialisti riminesi

In foto: Paolo Gasperoni
Paolo Gasperoni
di Redazione   
Sab 17 Gen 2026 13:43 ~ ultimo agg. 13:48
Paolo Gasperoni è il nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini per il prossimo quadriennio. Raccoglie il testimone da Giuseppe Savioli. La Lista n.1, guidata dal candidato vincitore, ha ottenuto 392 voti; la n. 2 guidata da Grazia Righetti ha ottenuto 123 voti. Le schede bianche sono state 6. La percentuale di partecipazione è stata del 69%. 

Laureato con lode a Bologna alla facoltà Economia e Commercio, Paolo Gasperoni è iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rimini dal 1995. Impegnato a vario titolo nell’Ordine riminese dal 2001, dal 2017 è alla guida della Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Svolge la libera professione come consulente aziendale, nella revisione legale e nelle funzioni di controllo in rilevanti società di capitali.

Raccolgo, nel segno della continuità, l’eredità di Giuseppe Savioli il commento di Paolo Gasperoni – che per due mandati ha guidato con grande spirito di servizio il nostro Ordine. Abbiamo numerose sfide davanti, in particolare quella di affermare una funzione essenziale svolta nei confronti delle persone, delle imprese, degli operatori di giustizia, della pubblica amministrazione e del terzo settore. Una funzione che quando viene svolta da abusivi o irregolari procura danni ingenti all’economia e alle persone. Dobbiamo anche affiancare i giovani professionisti nella lettura delle dinamiche organizzative moderne, all’insegna di studi sempre più aggregati e strutturati. Rappresenteremo tutti i 770 professionisti iscritti all’Ordine di Rimini, valorizzandone il ruolo nella nostra comunità e intensificando il già ottimo rapporto con tutte le Istituzioni”.

Insieme al Presidente, faranno parte del prossimo Consiglio i commercialisti: Maria Chiara Fabbri, Enrica Cavalli, Dino Berardocco, Fabrizio Piccioni, Giovanni Baldacci, Manuela Guaitoli, Miranda Pironi, Antonio Mantellato, Grazia Righetti e Fabio Fraternali.

Revisori dei conti sono stati eletti: Rita Turci, Roberto Camporesi e Eleonora Monaldi.

