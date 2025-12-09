Presidio potenziato
Natale sicuro. Polizia locale in centro e ufficio mobile in piazza Tre Martiri
In foto: polizia locale nel centro di Rimini
di Redazione
2 min
Mar 9 Dic 2025 13:39 ~ ultimo agg. 13:50
Rimini cerca di assicurare un Natale sicuro a cittadini e turisti. Lo scorso fine settimana è scattato il potenziamento del presidio di Polizia Locale su tutto il Centro Storico.
L'ufficio mobile della Polizia Locale resterà in Piazza Tre Martiri e sarà operativo tutti i pomeriggi fino alla conclusione del periodo festivo. Si tratta di un ‘punto di controllo avanzato’ equipaggiato con sette telecamere – quattro esterne e tre interne – che consentono un monitoraggio a 360 gradi dell'area circostante ed è collegato direttamente con la centrale operativa e con l'intero sistema di videosorveglianza cittadinp. Ad affiancare questa postazione è stata attivata una pattuglia dedicata esclusivamente al controllo delle vie del Centro Storico e del Borgo San Giuliano.
Nei fine settimana, sia nei pomeriggi che nelle ore serali, entreranno in scena anche le unità cinofile per monitorare i momenti di maggiore affluenza. Se le circostanze lo richiederanno, saranno attivate risorse aggiuntive.
L'attenzione è rivolta anche al rispetto degli spazi pubblici e alla tutela del patrimonio storico e artistico che caratterizza il centro di Rimini.
"Il rafforzamento dei controlli, in queste settimane e durante tutte le feste natalizie - precisa Juri Magrini assessore alla sicurezza - rappresenta un impegno concreto per garantire tranquillità a cittadini e visitatori. Questa presenza più capillare degli agenti della Polizia Locale nel Centro Storico non è solo una risposta operativa alle esigenze del momento, ma un segnale chiaro della nostra volontà di promuovere un ambiente sereno e accogliente. Vogliamo che residenti e turisti possano vivere le festività in piena sicurezza, favorendo al contempo la vitalità del commercio locale.”
Altre notizie
all'Augeo Art Space
?Rimini'. Le foto di Paolo Simonazzi per un viaggio sulle orme di Tondelli
di Redazione
Calcio Prima Categoria
Victoria: esonerato il tecnico Pellegrino. La squadra affidata a Dario Semprini
di Icaro Sport
con Idea Srl/Cruisin’2
Mc Hip Hop Contest e Red Estate Danza. Riccione rinnova l'accordo per tre anni
di Redazione
promosso da 'Rimini in Comune'
Conoscere il lupo senza allarmismi. Un incontro pubblico con Giampiero Semeraro
di Redazione
Concluso il progetto
Incontri impossibili: parlare a scuola di uguaglianza e pari opportunità
di Redazione
Meteo Rimini