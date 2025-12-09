Natale sicuro. Polizia locale in centro e ufficio mobile in piazza Tre Martiri

Rimini cerca di assicurare un Natale sicuro a cittadini e turisti. Lo scorso fine settimana è scattato il potenziamento del presidio di Polizia Locale su tutto il Centro Storico.

L'ufficio mobile della Polizia Locale resterà in Piazza Tre Martiri e sarà operativo tutti i pomeriggi fino alla conclusione del periodo festivo. Si tratta di un ‘punto di controllo avanzato’ equipaggiato con sette telecamere – quattro esterne e tre interne – che consentono un monitoraggio a 360 gradi dell'area circostante ed è collegato direttamente con la centrale operativa e con l'intero sistema di videosorveglianza cittadinp. Ad affiancare questa postazione è stata attivata una pattuglia dedicata esclusivamente al controllo delle vie del Centro Storico e del Borgo San Giuliano.

Nei fine settimana, sia nei pomeriggi che nelle ore serali, entreranno in scena anche le unità cinofile per monitorare i momenti di maggiore affluenza. Se le circostanze lo richiederanno, saranno attivate risorse aggiuntive.

L'attenzione è rivolta anche al rispetto degli spazi pubblici e alla tutela del patrimonio storico e artistico che caratterizza il centro di Rimini.

"Il rafforzamento dei controlli, in queste settimane e durante tutte le feste natalizie - precisa Juri Magrini assessore alla sicurezza - rappresenta un impegno concreto per garantire tranquillità a cittadini e visitatori. Questa presenza più capillare degli agenti della Polizia Locale nel Centro Storico non è solo una risposta operativa alle esigenze del momento, ma un segnale chiaro della nostra volontà di promuovere un ambiente sereno e accogliente. Vogliamo che residenti e turisti possano vivere le festività in piena sicurezza, favorendo al contempo la vitalità del commercio locale.”