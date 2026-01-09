  
LA PARTNERSHIP

Misano Adriatico porta un angolo di spiaggia a Bolzano

In foto: Misano-Bolzano
Misano-Bolzano
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 9 Gen 2026 14:06 ~ ultimo agg. 14:12
Prosegue la collaborazione sull’asse Misano – Bolzano. L’Assessore al Turismo Marco Dominici e il Presidente di VisitMisano Luigi Bellettini hanno fatto visita oggi all’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano per il lancio della promozione della destinazione turistica Misano Adriatico. Negli spazi dell’Azienda è stato ricreato un piccolo angolo di spiaggia in cui cittadini e turisti della località dell’Alto Adige potranno trovare informazioni sull’offerta turistica misanese.

L’occasione è stata utile anche per consolidare i rapporti con Roland Buratti e Roberta Agosti, rispettivamente Presidente e Direttrice dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, e con Thomas Ondertoller, Direttore Marketing e Comunicazione Obereggen-Latemar S.p.A., favoriti dal consulente marketing Antonino Minchillo. La collaborazione prevede che Misano Adriatico promuova la propria offerta turistica in Alto Adige nei mesi invernali e che Bolzano e Obereggen facciano altrettanto in Riviera durante la stagione estiva.

Il rapporto con Bolzano e Obereggen è sempre più fortecommentano Dominici e Bellettini -. Quello di oggi rappresenta un altro passo della promozione della nostra destinazione turistica in un bacino in cui crediamo molto e che sta producendo ottimi risultati. Anche quest’anno è confermato l’ormai collaudato appuntamento del Beach Party a 2000 metri d’altezza nello snowpark di Obereggen e, inoltre, dal 16 al 19 aprile saremo presenti alla Fiera del Tempo Libero a Bolzano”.

Siamo felici di ricambiare l’ospitalità ricevuta durante le giornate del Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini dello scorso settembre e di preparare una stagione di collaborazione con la destinazione Misano Adriatico”, le parole di Roberta Agosti, Direttrice dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano.

