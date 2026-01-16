Inaugurata in fiera la 47^ edizione di SIGEP

È stata inaugurata questa mattina alla Fiera di Rimini la 47ª edizione di SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence. Fino a martedì 20 gennaio, la manifestazione di Italian Exhibition Group ospita il meglio del fuoricasa, dalla produzione alle tecnologie.

Sotto i riflettori le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza: presenti oltre 1.300 espositori, espressione delle migliori aziende del Made in Italy, affiancate da una componente internazionale in crescita del 33% rispetto allo scorso anno. A Rimini sono attesi buyer da 75 Paesi, con una presenza estera in decisa espansione e l’India nel ruolo di Guest Country 2026.

LA CERIMONIA DI APERTURA

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Galanti, direttore generale di ICE Agenzia, Juri Magrini, assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini, e Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group.

Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, ha esordito: “Ringrazio Sigep World e Italian Exhibition Group per questa bella e importante occasione che dimostra che innovazione, qualità e inclusione possono e devono camminare insieme. Il lavoro è uno straordinario strumento di dignità, autonomia e partecipazione, come testimonia la presenza di Anffas di Mirandola che offre ogni giorno occasioni di maggiore partecipazione a tanti ragazzi. Ho avuto il piacere di visitare diversi stand che danno opportunità ad ogni Persona, valorizzandone i talenti e le competenze. La vera sfida che abbiamo davanti a noi, da qui e per il futuro, è esattamente questa e dobbiamo continuare a investire in questa direzione tutti insieme per rendere più forti le nostre comunità e tutto il Paese”.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha proseguito: “Sigep World rappresenta una delle manifestazioni più prestigiose del calendario fieristico regionale e un appuntamento di rilievo internazionale anche per la promozione del ‘saper fare’ dell’Emilia-Romagna. Eventi di questo livello rafforzano il ruolo della nostra regione come punto di riferimento globale per l’innovazione, la qualità e la cultura d’impresa, valorizzando competenze, filiere produttive ed eccellenze territoriali. La capacità di attrarre operatori, buyer e visitatori da tutto il mondo è un fattore strategico per lo sviluppo economico e per la reputazione dell’Emilia-Romagna sui mercati internazionali”.

Lorenzo Galanti, Direttore Generale Agenzia ICE, ha spiegato: “ICE affianca con entusiasmo questa 47ª edizione di SIGEP, in quanto piattaforma strategica di internazionalizzazione. Lo facciamo concretamente portando oltre 500 buyer esteri provenienti dai principali mercati globali; con il supporto a 20 start-up nazionali e internazionali nel Sustainability District; il coordinamento del progetto Guest Country 2026, che vedrà l'India protagonista grazie al coinvolgimento degli uffici ICE di New Delhi e Mumbai, aprendo prospettive significative in uno dei mercati più dinamici al mondo. Dedichiamo grande attenzione anche alle iniziative legate al Piano Mattei per l'Africa, con un programma di incoming di delegati da 21 cooperative di caffè africane, accompagnato da talk tematici sui mercati coinvolti. La collaborazione con SIGEP rappresenta un modello virtuoso di promozione integrata: fiera, istituzione e sistema produttivo lavorano insieme per costruire opportunità tangibili sui mercati globali. Il Made in Italy del gusto ha tutte le carte in regola per continuare a conquistare i mercati internazionali”.

Juri Magrini, assessore alle attività economiche del Comune di Rimini, ha aggiunto: “In un momento delicato e incerto a livello globale, questa nuova edizione di SIGEP World è un’occasione per guardare al futuro puntando su due parole chiave: innovazione e internazionalizzazione. Per il Paese e per territori come il nostro, in cui servizi e ospitalità sono tra i principali motori di sviluppo, investire significa valorizzare un patrimonio di eccellenze produttive e maestrie artigiane, ma anche anticipare le tendenze e le esigenze del consumatore di domani, anche aprendosi al confronto col mondo. Innovazione e internazionalizzazione sono le direttrici lungo cui si muove Italian Exhibition Group che, con SIGEP World, conferma Rimini come punto di riferimento e piattaforma di lancio del calendario dei principali expo italiani ed europei”.

Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group: “In questi ultimi anni abbiamo rafforzato il ruolo delle fiere come hub delle nostre community industriali. Oggi sono piattaforme di opportunità, di informazion e di formazione a livello internazionale. Anche SIGEP World ha molti fronti aperti nel suo percorso di crescita: la nostra offerta nei padiglioni non è mai stata così ampia di eccellenze italiane e internazionali. SIGEP è già a Singapore, in Cina e da quest’anno anche negli Stati Uniti. Oggi abbiamo qui una grande delegazione dall’India, con le sue istituzioni e i suoi buyers. Le linee guida per lo sviluppo mondiale del brand SIGEP sono molto chiare: rafforzare il suo ruolo di piattaforma globale di riferimento per le filiere coinvolte, con un grande evento centrale qui a Rimini e un network di eventi a supporto nei paesi strategici per il made in Italy”.

Presente in fiera anche l’assessora regionale al Turismo, Sport e Commercio, Roberta Frisoni, che ha commentato: “In quasi cinquant’anni di attività Sigep ha saputo qualificarsi come un evento unico in Italia per la sua capacità di concentrare la creatività, l’estro e le proposte sostenibili di migliaia di professionisti ed è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione aver visto nascere e crescere questa manifestazione in Emilia-Romagna. Un evento che mai come in questa 47^ edizione afferma la sua internazionalità, con un’importante ricaduta in termini di occupazione alberghiera, e che conferma il protagonismo di Rimini come dinamico polo congressuale del comparto Mice regionale e città ‘al servizio’ dei grandi eventi, dai collegamenti dell’Aeroporto Fellini e dell’Alta velocità ferroviaria all’offerta di ristorazione e intrattenimento”.

In fiera, tutte le novità e le tendenze del foodservice: solo per il gelato, ad esempio, si va dalle aziende che propongono punti vendita mobili configurabili in versione gelateria o in versione beverage per portare il buono del made in Italy ovunque a quelle che presentano gusti esotici, ricchi e aromatici, perfetti per i climi caldi perché simili ad un gelato, ma senza essere mantecati. E poi gelati alcolici, alla birra scura, funzionali per colazioni e merende energetiche e vegani 100% vegetali, con fruttosio, per garantire in modo pratico e veloce un gelato di qualità.