Gradonata sul porto di Riccione. Partono i lavori su viale Parini

Partiranno la prossima settimana i lavori per la realizzazione della gradonata di viale Parini sul porto canale di Riccione. L’intervento, finanziato con risorse comunali, costa 500.000 euro e i lavori dovrebbero concludersi entro la primavera 2026. Durante il cantiere viale Parini rimarrà aperto alla circolazione, anche l’accesso al marciapiede rimarrà fruibile.



I gradoni, realizzati con materiali naturali e durevoli, disegneranno una sorta di piazza sull’acqua. Il progetto è pienamente conforme al Piano di gestione del rischio alluvioni e alle normative regionali in materia di sicurezza idraulica. Alberature e piante ornamentali creeranno un filtro verde tra l’area pedonale e quella carrabile, e ci sarà anche un attraversamento pedonale rialzato.



“Con questo intervento - affermano congiuntamente la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola - regaliamo ai cittadini e ai turisti un luogo accogliente, curato e pienamente accessibile, dove poter sostare, incontrarsi e godere della vista sul canale in tutta sicurezza. Si tratta di un’opera che unisce funzionalità ed estetica e che contribuirà a rafforzare l’identità e l’attrattività del nostro lungocanale. Stiamo realizzando una passeggiata continua e accessibile che unisce il centro città al mare, valorizzando spazi verdi, percorsi ciclopedonali e nuovi arredi urbani. Il nuovo affaccio sull’acqua, con le sedute in marmo e legno e le nuove alberature, trasformerà quest’area in un piccolo anfiteatro naturale, pensato per il relax e la socialità”.