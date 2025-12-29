  
Stanziamento regionale

Disabilità. In arrivo nel riminese 1,5 milioni per l'inserimento lavorativo

In foto: la sede dell’assemblea legislativa regionale
la sede dell’assemblea legislativa regionale
di Redazione   
Lun 29 Dic 2025 11:48 ~ ultimo agg. 11:53
Imparare a gestire le merci nel magazzino di un negozio, lavorare alla cassa di un supermercato, diventare esperti nel servizio di pulizia di spazi e ambienti, perfezionare le competenze nell'allestimento, preparazione e distribuzione di pasti e bevande. Sono solo alcuni dei percorsi di formazione per l'occupazione delle persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato, che la Regione Emilia-Romagna supporta con un nuovo finanziamento di 15 milioni di euro. Lo stanziamento è diretto "ai nove Uffici provinciali del collocamento mirato, che attraverso corsi di formazione potranno continuare a garantire una serie di obiettivi alle persone con disabilità", come "favorire l'accesso al lavoro, offrire ulteriore qualificazione a chi sta già lavorando, migliorare le proprie competenze e garantire percorsi di formazione a chi, già occupato, vuole allargare il fronte delle proprie capacità professionali". Commentando la misura, l'assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia afferma che "orientamento, formazione e lavoro sono strumenti potenti di inclusione sociale, e con questa convinzione la Regione programma un'offerta di interventi orientativi, formativi e per il lavoro rivolti alle persone con disabilità che vivono in Emilia-Romagna. Anche così- conclude- sosteniamo il pieno diritto al lavoro e alla buona occupazione di tutte e tutti". In provincia di Rimini arriveranno 1.560.628 per il collocamento mirato, 1.206.437 andranno a Ravenna e 1.472.259 a Forlì-Cesena. I progetti formativi saranno realizzati "prevedendo risposte adeguate e personalizzate, tenendo conto delle caratteristiche e delle attitudini delle persone e privilegiando modalità flessibili e rispettose delle esigenze degli utenti". 

