Conoscere il lupo senza allarmismi. Un incontro pubblico con Giampiero Semeraro

"L’istruzione é uno tra i più straordinari strumenti di emancipazione che l’uomo ha a disposizione per superare le proprie paure". Con questa premessa l'associazione politica Rimini in Comune presenta l'incontro pubblico in programma venerdì 12 dicembre alle ore 20.45, presso la sala comunale di via Bidente insieme al naturalista Giampiero Semeraro, coordinatore del monitoraggio del lupo per la provincia di Rimini. Modera Paolo Pantaleoni, attivista di Rimini in Comune.

Spiega Rimini in Comune: "Si parlerà del lupo, senza isterie e senza allarmismi, assieme ad uno dei maggiori esperti che il nostro territorio conosca. Un’occasione per conoscere un animale straordinario la cui presenza è un valore attorno al quale é indispensabile costruire un percorso di convivenza".