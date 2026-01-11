  
Indietro
menu
menu

Lettera di una volontaria

Colonia felina alla ex caserma. Appello al comune: gatti senza cibo e riparo

In foto: un gatto di strada (foto Pexels)
un gatto di strada (foto Pexels)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 11 Gen 2026 17:05 ~ ultimo agg. 17:18
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

La colonia felina che si trova nella ex Caserma Giulio Cesare di Rimini è composta da oltre cento gatti che vivono in condizioni di estremo disagio. Mancano infatti cibo, acqua e riparo visto che l'area, a seguito dell'abbattimento dello stabile per la futura realizzazione della Cittadella della Sicurezza, risulta attualmente inaccessibile anche ai volontari. E' proprio una volontaria a lanciare, tramite una lettera, un appello al comune di Rimini e all'Agenzia del Demanio (proprietaria dell'area). Al comune, in particolare, viene chiesto di prendere immediate misure per garantire l'accesso al terreno da parte dei volontari o, se questo non è possibile, di fornire un'area alternativa dove poter spostare la colonia felina e installare le necessarie strutture per la loro cura e benessere. "È inaccettabile - conclude la volontaria - che il Comune di Rimini non si assuma la responsabilità di garantire la cura e il benessere di questi animali, che sono di sua proprietà e sotto la sua gestione".

Altre notizie
Il saluto delle due squadre
Pallamano Giovanile

Campionato Regionale Pallamano Under 16: Ravarino-Rinascita-54-21
di Icaro Sport
FOTO
foto di gruppo dopo la celebrazione per l'avvio dell'anno giubilare francescano
Pellegrinaggio il 7 febbraio

Parte l'Anno Giubilare Francescano. La messa con le famiglie a Villa Verucchio
di Redazione
un'immagine del pollaio
uccise 10 galline

La segnalazione: pollaio preso di mira dai lupi in zona aeroporto
di Redazione
Il vicesindaco Vaccarini e la direttrice Ccp Bambini
I numeri e gli investimenti

Centro Culturale e biblioteca. A Cattolica crescono accessi e prestiti
di Redazione
(Foto @Alfio Sgroi)
Basket DR1

SG Tiberius-International Imola 84-81
di Icaro Sport
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO