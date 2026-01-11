Colonia felina alla ex caserma. Appello al comune: gatti senza cibo e riparo

La colonia felina che si trova nella ex Caserma Giulio Cesare di Rimini è composta da oltre cento gatti che vivono in condizioni di estremo disagio. Mancano infatti cibo, acqua e riparo visto che l'area, a seguito dell'abbattimento dello stabile per la futura realizzazione della Cittadella della Sicurezza, risulta attualmente inaccessibile anche ai volontari. E' proprio una volontaria a lanciare, tramite una lettera, un appello al comune di Rimini e all'Agenzia del Demanio (proprietaria dell'area). Al comune, in particolare, viene chiesto di prendere immediate misure per garantire l'accesso al terreno da parte dei volontari o, se questo non è possibile, di fornire un'area alternativa dove poter spostare la colonia felina e installare le necessarie strutture per la loro cura e benessere. "È inaccettabile - conclude la volontaria - che il Comune di Rimini non si assuma la responsabilità di garantire la cura e il benessere di questi animali, che sono di sua proprietà e sotto la sua gestione".