possibili deboli nevicate
Ancora aria fredda sul riminese. Dalla prossima settimana temperature in rialzo
In foto: la recente nevicata (Newsrimini)
Sab 10 Gen 2026 16:50 ~ ultimo agg. 17:04
L'aria fredda si fa ancora sentire sul riminese. Domenica saranno possibili deboli precipitazioni, anche a carattere nevoso, a basse quote: non ci sono comunque situazioni di allerta. Le temperature restano sotto le medie stagionali, con minime sotto lo zero nell'entroterra. Dalla prossima settimana l'alta pressione dovrebbe poi fare risalire le temperature.
