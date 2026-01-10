  
Indietro
menu
menu

possibili deboli nevicate

Ancora aria fredda sul riminese. Dalla prossima settimana temperature in rialzo

In foto: la recente nevicata (Newsrimini)
la recente nevicata (Newsrimini)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Sab 10 Gen 2026 16:50 ~ ultimo agg. 17:04
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

L'aria fredda si fa ancora sentire sul riminese. Domenica saranno possibili deboli precipitazioni, anche a carattere nevoso, a basse quote: non ci sono comunque situazioni di allerta. Le temperature restano sotto le medie stagionali, con minime sotto lo zero nell'entroterra. Dalla prossima settimana l'alta pressione dovrebbe poi fare risalire le temperature. 

Le previsioni di Arpae.

Altre notizie
Pennabilli (Google Maps)
il plauso della Colombo (FdI)

Messa in sicurezza stradale. Dal Governo fondi per Casteldelci e Pennabilli
di Redazione
dal video
prima volta col pubblico

A song for David: a dieci anni dalla morte, il Collettivo Frontera omaggia Bowie
di Redazione
VIDEO
Valeria Bartolucci attorniata dai cronisti (foto Migliorini)
omicidio paganelli

Valeria indagata, ma il suo avvocato smentisce. Lunedì è chiamata a testimoniare
di Lamberto Abbati
repertorio
il tema delle domeniche

Grande distribuzione e chiusure. Pari (Confesercenti): impensabili svolte a U
di Redazione
il Tecnopolo di Rimini
AMBIENTE E RICICLO

Al Tecnopolo di Rimini la ricerca proiettata a un futuro di sostenibilità
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO