PRESTIGIOSI OSPITI

Al Teatro Galli la VI edizione del concorso Rudolf Noureev

In foto: Un momento della conferenza stampa di presentazione
Un momento della conferenza stampa di presentazione
di Stefano Ravaglia   
Lun 21 Lug 2025 15:49 ~ ultimo agg. 4 Ago 03:17
Torna dal 21 al 26 luglio al teatro Galli il concorso Rudlof Noureev, giunto alla sesta edizione. Rimini si conferma dunque capitale estiva della danza con l'esculsivo concorso internazionale riservato ai giovani studenti e studentesse e ballerine e ballirini professionisti dai 15 ai 24 anni, dedicato alla memoria del celebre danzatore e coreografo. Sono tante le novità a cominciare dai coach e dai componenti della giuria: alle stelle dell'Opera di Parigi Monique Loudieres e Wilfried Romoli, si aggiungono Clotilde Vayer, dal 2021 direttrice della Scuola di Ballo e del Corpo di Ballo del teatro san carlo di Napoli. Ospite d'eccezione poi Eleonora Abbagnato, direttrice della scuola di ballo e del corpo di ballo dell'Opera di Roma e anche lei etoile dell'Opéra di Parigi.Il concorso permette la trasmissione alle giovani generazioni di opere coreografiche maggiori e fondamentali che costituiscono ancora oggi il repertorio delle più grandi compagnie del mondo. Tutti i protagonisti metteranno a disposizione la loro esperienza e professionalità per una opportunità di studio molto preziosa, con l'obbiettivo di valorizzare il talento di tutti i partecipanti attraverso la trasmissione delle opere del più grande ballerino al mondo.



 
