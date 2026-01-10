  
prima volta col pubblico

A song for David: a dieci anni dalla morte, il Collettivo Frontera omaggia Bowie

dal video
Sab 10 Gen 2026 14:45
A song for David: a 10 dalla scomparsa di David Bowie, il Collettivo Frontera omaggia l'artista inglese con "Starman". 16 musicisti riminesi con un solo microfono: Il nuovo video è stato registrato al Teatro degli Atti di Rimini, davanti a un pubblico vero, nell’ambito del programma de “L’Attico – Club Temporaneo”. Una prima volta per il Collettivo, che ha deciso di aprire il proprio cerchio e condividere la sua ritualità musicale con chi seduto in sala. Come da tradizione di “Frontera”, la registrazione è avvenuta in una sola take senza sovraincisioni o correzioni.

Il cast:



    • Chiara Pari – voce
    • Nicoletta Noè – voce
    • Riccardo Cardelli – voce
    • Houdini Righini – voce
    • Giuseppe Bonomo – voce, chitarra elettrica
    • Francesco Cardelli – chitarra elettrica
    • Lorenzo “Miami” Semprini – chitarra elettrica
    • Marco Mantovani – pianoforte
    • Stefano Zambardino – fisarmonica
    • Massimo Marches – chitarra acustica
    • Gianluca Fabbri – chitarra classica
    • Massimo Mancini – chitarra acustica
    • The Skeleton Crow – bouzouki
    • Francesco Pesaresi – basso
    • Marco Vannoni – batteria
    • Paolo “Pablo” Angelini – percussioni


Produzione
Audio, video e fotografia: Giulio Rosini, Enrico Giannini, Stefano Zamagni, Gianluca Morelli.
