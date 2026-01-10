A song for David: a dieci anni dalla morte, il Collettivo Frontera omaggia Bowie

A song for David: a 10 dalla scomparsa di David Bowie, il Collettivo Frontera omaggia l'artista inglese con "Starman". 16 musicisti riminesi con un solo microfono: Il nuovo video è stato registrato al Teatro degli Atti di Rimini, davanti a un pubblico vero, nell’ambito del programma de “L’Attico – Club Temporaneo”. Una prima volta per il Collettivo, che ha deciso di aprire il proprio cerchio e condividere la sua ritualità musicale con chi seduto in sala. Come da tradizione di “Frontera”, la registrazione è avvenuta in una sola take senza sovraincisioni o correzioni.

Il cast:





• Chiara Pari – voce

• Nicoletta Noè – voce

• Riccardo Cardelli – voce

• Houdini Righini – voce

• Giuseppe Bonomo – voce, chitarra elettrica

• Francesco Cardelli – chitarra elettrica

• Lorenzo “Miami” Semprini – chitarra elettrica

• Marco Mantovani – pianoforte

• Stefano Zambardino – fisarmonica

• Massimo Marches – chitarra acustica

• Gianluca Fabbri – chitarra classica

• Massimo Mancini – chitarra acustica

• The Skeleton Crow – bouzouki

• Francesco Pesaresi – basso

• Marco Vannoni – batteria

• Paolo “Pablo” Angelini – percussioni



Produzione

Audio, video e fotografia: Giulio Rosini, Enrico Giannini, Stefano Zamagni, Gianluca Morelli.