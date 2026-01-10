A song for David: a dieci anni dalla morte, il Collettivo Frontera omaggia Bowie
A song for David: a 10 dalla scomparsa di David Bowie, il Collettivo Frontera omaggia l'artista inglese con "Starman". 16 musicisti riminesi con un solo microfono: Il nuovo video è stato registrato al Teatro degli Atti di Rimini, davanti a un pubblico vero, nell’ambito del programma de “L’Attico – Club Temporaneo”. Una prima volta per il Collettivo, che ha deciso di aprire il proprio cerchio e condividere la sua ritualità musicale con chi seduto in sala. Come da tradizione di “Frontera”, la registrazione è avvenuta in una sola take senza sovraincisioni o correzioni.
Il cast:
• Chiara Pari – voce
• Nicoletta Noè – voce
• Riccardo Cardelli – voce
• Houdini Righini – voce
• Giuseppe Bonomo – voce, chitarra elettrica
• Francesco Cardelli – chitarra elettrica
• Lorenzo “Miami” Semprini – chitarra elettrica
• Marco Mantovani – pianoforte
• Stefano Zambardino – fisarmonica
• Massimo Marches – chitarra acustica
• Gianluca Fabbri – chitarra classica
• Massimo Mancini – chitarra acustica
• The Skeleton Crow – bouzouki
• Francesco Pesaresi – basso
• Marco Vannoni – batteria
• Paolo “Pablo” Angelini – percussioni
Produzione
Audio, video e fotografia: Giulio Rosini, Enrico Giannini, Stefano Zamagni, Gianluca Morelli.