A 169 km all’ora col limite dei 70, motociclista multato e patente ritirata

Procedeva a tutta velocità sulla Statale 16, ignorando completamente il limite imposto: sanzione pesante per il conducente di una moto BMW che ieri pomeriggio ha trasformato un tratto della Statale 16, in direzione Ravenna, in una pista per due ruote. L'episodio si è verificato lunedì 11 novembre nel primo pomeriggio sulla SS 16, nel tratto compreso tra la rotonda delle Befane e via Macanno, dove gli agenti della Polizia Locale hanno fermato il motociclista che viaggiava a 169 km orari , ovvero una velocità ben superiore ai 70 km orari consentiti su quel segmento stradale. Una velocità talmente elevata - 99 km orari oltre il limite consentito - da configurare la violazione massima prevista dal Codice della Strada per il mancato rispetto dei limiti.

Al conducente del motoveicolo è stata quindi contestata l'infrazione ai sensi dell'articolo 142 comma 9 bis e 11 del Codice della Strada, che punisce chi supera il limite di oltre 60 km orari. La violazione comporta conseguenze particolarmente severe: una sanzione amministrativa di 845 euro, il ritiro immediato della patente con sospensione da 6 a 12 mesi e la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida. Si tratta delle sanzioni più gravi previste dall'ordinamento per eccesso di velocità, che mirano a tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada in un tratto particolarmente trafficato e soggetto a controllo.