Vigilia di Natale al Caffè del Porto, caffè gratis per tutti a Riccione

Un gesto semplice, con il sapore delle tradizioni che fanno comunità: al Caffè del Porto torna il “Caffè di Natale”. Mercoledì 24 dicembre 2025, durante tutta la giornata della Vigilia, tutte le persone che transiteranno nel locale sul lungomare di Riccione (viale D’Annunzio, affaccio sulla darsena) riceveranno un caffè gratuito. L’iniziativa è firmata da Gabriele Urbinati che, rispolverando un’antica usanza del locale, sceglie di celebrare la città con un rito che parla di accoglienza e memoria.

“Non è una banale operazione di marketing – spiega Gabriele Orbinati – ma un gesto d’affetto verso Riccione. È un modo per riallacciare un discorso iniziato anni fa, quando il Caffè del Porto era al centro della movida riccionese e certi riti scandivano la vita della città. Con un caffè offerto vogliamo ricominciare da lì: dalle cose autentiche, dalle persone, dal calore di un luogo che vuole tornare a essere iconico e ben inserito nel cuore di Riccione”.

Il “Caffè di Natale” apre idealmente una nuova stagione di iniziative pensate per ricreare quei momenti di incontro che hanno reso il locale un punto di riferimento: un saluto, una sosta, un augurio scambiato guardando le barche della darsena. Un invito a fermarsi anche solo pochi minuti, per ritrovare quel senso di appartenenza che rende speciali le festività. Il Caffè del Porto, storico indirizzo del lungomare, sta vivendo un nuovo capitolo: l’insegna resta la stessa, ma il locale è stato ripensato nel concept e nel layout, con l’obiettivo di tornare a offrire qualità e accoglienza in ogni momento della giornata.

Dettagli iniziativa

• Quando: mercoledì 24 dicembre 2025 (Vigilia di Natale), per l’intera giornata

• Dove: Caffè del Porto, Riccione – viale D’Annunzio (zona porto/darsena)

• Cosa: un caffè gratuito per tutti i clienti di passaggio