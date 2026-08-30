al bagno 110
Sulla spiaggia di Rimini torna la rievocazione della pesca alla tratta
In foto: pesca alla tratta
di Redazione
1 min
Sulla spiaggia di Rimini torna un'antica tradizione. Venerdì 4 settembre, al Bagno 110, si terrà "La Pesca alla Tratta", una suggestiva rievocazione storica legata alle tradizioni marinare. Si parte con la tratta alle 10 e alle 11:30 degustazione di piadina e sardoncini, il tutto accompagnato dalle note della tradizionale musica romagnola
L'iniziativa è organizzata da un'ampia rete di realtà del territorio e pensata come iniziativa turistica: l'Associazione Rimini per tutti, da sempre attiva per dare vita a queste iniziative, gli stabilimenti balneari Bagno 110, Bagno 112 e Bagno 113, e numerosi alberghi della zona, tra cui H. Ali d’Oro, H. Bagli, H. Beaurivage, H. Caraibi, H. Christian, H. Galassia, H. Cosmos, H. Colorado, H. 2000, H. Esplanade e H. Faber
Altre notizie
Domenica 13 settembre
Curva Est: biglietti troppo cari per Young Santarcangelo-Rimini
di Icaro Sport
di Icaro Sport
FOTO
Al Tennis Club Viserba
Concluso il 1° turno nella “Rimini Cup”: avanzano Shapatava e Voracek
di Icaro Sport
FOTO
commento ingiurioso
Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
dopo la deadline di agosto
Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione