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al bagno 110

Sulla spiaggia di Rimini torna la rievocazione della pesca alla tratta

In foto: pesca alla tratta
pesca alla tratta
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Redazione
   
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Sulla spiaggia di Rimini torna un'antica tradizione. Venerdì 4 settembre, al Bagno 110, si terrà "La Pesca alla Tratta", una suggestiva rievocazione storica legata alle tradizioni marinare. Si parte con la tratta alle 10 e alle 11:30 degustazione di piadina e sardoncini, il tutto accompagnato dalle note della tradizionale musica romagnola
 
L'iniziativa è organizzata da un'ampia rete di realtà del territorio e pensata come iniziativa turistica: l'Associazione Rimini per tutti, da sempre attiva per dare vita a queste iniziative, gli stabilimenti balneari Bagno 110, Bagno 112 e Bagno 113, e numerosi alberghi della zona, tra cui H. Ali d’Oro, H. Bagli, H. Beaurivage, H. Caraibi, H. Christian, H. Galassia, H. Cosmos, H. Colorado, H. 2000, H. Esplanade e H. Faber
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