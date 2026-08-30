Sulla spiaggia di Rimini torna la rievocazione della pesca alla tratta

Sulla spiaggia di Rimini torna un'antica tradizione. Venerdì 4 settembre , al Bagno 110 , si terrà "La Pesca alla Tratta" , una suggestiva rievocazione storica legata alle tradizioni marinare. Si parte con la tratta alle 10 e alle 11:30 degustazione di piadina e sardoncini , il tutto accompagnato dalle note della tradizionale musica romagnola

L'iniziativa è organizzata da un'ampia rete di realtà del territorio e pensata come iniziativa turistica: l' Associazione Rimini per tutti , da sempre attiva per dare vita a queste iniziative, gli stabilimenti balneari Bagno 110, Bagno 112 e Bagno 113 , e numerosi alberghi della zona, tra cui H. Ali d’Oro, H. Bagli, H. Beaurivage, H. Caraibi, H. Christian, H. Galassia, H. Cosmos, H. Colorado, H. 2000, H. Esplanade e H. Faber