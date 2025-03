Rossi-Tramontano vincitori della 57° edizione della coppa Tamburini

🔊 Ascolta audio

Quattro prove disputate, tanto divertimento ma anche fair play e agonismo. Questo il bilancio della 57ª Coppa Tamburini, regata di due giorni riservata alla classe Snipe, che si è conclusa ieri pomeriggio a Piazzale Boscovich. La regata, una classica nel calendario del Club Nautico Rimini (CNR), valida come tappa del campionato zonale, ha visto sfidarsi 7 equipaggi, 6 provenienti dall’Emilia-Romagna e uno dal Friuli Venezia Giulia: precisamente 5 portacolori del Centro Velico Città di Riccione, 1 del Cus Bologna e 1 della Società Cosulich di Gorizia.

Nonostante un inizio tecnicamente non lineare, viste le previsioni meteo, le manche della giornata di sabato si sono svolte in modo abbastanza regolare, grazie anche alla bravura del Comitato Fiv, dei Giudici e dell’assistenza a terra e in mare del CNR, che hanno saputo gestire al meglio le varie situazioni.

La classifica finale vede vincitori della competizione Francesco Rossi e Francesca Tramontano (CUS Bologna Asd), seguiti da Giuseppe Prosperi e Alberto Maria Luigi Schaffino (CV Città di Riccione) al 2° posto; Gioele Toffolo, miglior timoniere Ranking list nazionale snipe 2024 e Andrea Cabrini, campione italiano juniores in carica, (Società Velica Cosulich Asd) si piazzano in 3° posizione. A scendere nella classifica, nell’ordine: 4° posto per Alberto Perdisa e Marco Ciccarelli (CV Città di Riccione, vincitori della scorsa edizione), 5° posto per Vittoria Muccioli ed Edoardo Guidi (CV Città di Riccione), 6° posto per Riccardo Duca e Grazia Ernesto (CV Città di Riccione) e 7° posto per Davide Presotto e Diego Rosa (CV Città di Riccione).

“La stagione delle regate è entrata nel vivo; – il commento di Andrea Musone, vicepresidente e direttore sportivo del CN Rimini – è andato in archivio un altro appuntamento sportivo molto sentito dai velisti del territorio. La Coppa Tamburini è una delle regate più antiche d’Italia, vogliamo mantenerla in vita. Il nostro circolo è legato al mondo Snipe da sempre e ormai da anni puntiamo a organizzare un evento nazionale di questa specialità“.

Ufficio stampa CN Riccione