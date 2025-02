Sunrise Rimini, Bellaria e Tigers Forlì si dividono la vetta del girone F

🔊 Ascolta audio

Non ci sono più squadre imbattute dopo tredici giornate di campionato. La sorpresa più grande, soprattutto, per lo scarto finale, arriva dal derby del “Cavina”, dove l’Atletico Basket ha nettamente sconfitto l’Atletico Borgo Panigale. Primo ko anche per il Saturno Guastalla, che ha perso contro un’altra “grande” del girone e cioè l’Icare Cavriago. Nessuna sorpresa, invece, nei gironi A e D, con tutte le squadre di alta classifica che hanno vinto. Nell’E, i Massacramento Kings hanno superato l’ostica Pgs Bellaria, mentre nel big-match del girone romagnolo, i Tigers hanno superato i Sunrise e così sono tornati in testa, raggiungendo, assieme il Bellaria, proprio i riminesi.

GIRONE A

PALL. FIORENZUOLA 1972 – PARMA BK PROJECT 85 – 88 (26-21; 42-42; 66-66)

Fiorenzuola: Bricchi N. 4, Lamoure 12, Pari 10, Bossi 7, Cabrini 8, Binelli, Mazzoli ne, Antozzi 11, Sichel 22, Dario ne, Mercati, Pirolo 12. All. Bricchi G.

PBP: Vecchio 21, Cervi L. 12, Schianchi 14, Cervi A. 24, Neviani 4, Tavassi 2, Ferrari 11, Costa F., Costa C., Savastano, Frati, Raffaini. All. Nostalgi.

LA 3B SORBOLO – FULGORATI 73 – 84 (27-21; 40-45; 59-57)

Sorbolo: Carretta 11, Masola F. 31, Bertolini, Furia F., Stassi, Parizzi 4, Masola M. 8, Furia M. 4, Ceci 15. All. Marafetti.

Fidenza: Siumbeli, Afolabi, Molinari, Faccini 1, Rivetti 16, Baratta 11, Besagni 10, Montanari L. 14, Taddei 4, Campanini 11, Montanari F. 17. All. Belli.

AL CARUSO – POL. PRIMOGENITA 54 – 49 (13-8; 26-27; 41-39)

Parmacanestro: Enoh 12, Caggiati S. 6, Franchini 2, Vitti 2, Alberti 8, Ravasi 6, Lori, Rastelli, Igwesi 12, Gneca Resca 6. All. Caggiati M.

Calendasco: Corradini 4, Fellegara 13, Bisagni 6, Villani 4, Moia 5, Alessandrini 4, Passalacqua 5, Petrov 8. All. Lavezzi.

CUS PARMA – PLANET BASKET 84 – 43 (23-12; 50-28; 71-33)

Cus Parma: Guerra 15, Mazzeo 14, Cristini 12, Botti 11, Diaw 11, Pattini S. 7, Fava 3, Pedron 4, Calzi 4, Romanelli 2, Pattini A. 1, Gaibazzi ne. All. Cavalieri.

MAZZEI ARCHITECTS – DUCALE 68 – 61 (19-13; 38-25; 54-50)

Borgo Val di Taro: Angella 20, Baldi 16, Giraud 8, Di Noia 8, Gonzato S. 7, Verti 5, Trobbiani 4, Ruggeri, Gonzato A., Giani ne. All. Allodi.

Ducale Parma: Zerbini 15, Trettaccone 13, Donzelli 12, Decò 8, Angella 6, Allodi 5, Resurrecion 2, Zambini, Bini, Asinas ne, Pagliarini ne, Spitaleri ne. All. Cocconi.

VALTARESE – Valtarese e Ducale danno vita ad un’altra bella partita, combattuta dall’inizio alla fine nonostante il risultato finale non sia stato mai in dubbio per la voglia di vincerla dei ragazzi di Allodi. Fin da subito la Mazzei prende un margine di dieci punti, grazie alla buona giornata di Angella e Baldi, che riuscirà a mantenere e gestire per tutto l’incontro. Solo all’inizio del terzo periodo la Ducale, con alcune belle penetrazioni di Trettaccone, si avvicina fino a quattro punti. Da lì in poi, però, la Valtarese stringe le fila in difesa e la Ducale non riesce nel tentativo di recupero. La gara termina con una bella vittoria 68 a 61 per i padroni di casa.

CLASSIFICA

Cus Parma*, Parma Basket Project* 20; Fulgorati Fidenza* 16; Ducale Parma, Fiorenzuola*, Valtarese 14; Parmacanestro* 10; Primogenita Calendasco 8; La 3 Sorbolo* 6; Planet Parma** 0.

GIRONE B

ICARE ME CART – SATURNO 69 – 60 (21-10; 33-23; 52-42)

Cavriago: Pighini 5, Passera, Barazzoni 11, Benevelli 10, Asta 20, Zecchetti 1, Merola, Cuerti ne, Artoni 9, Negri 7, Foroni 6, Torres ne. All. Croci.

Guastalla: Sogni 1, Cani 2, Lucchini 15, Ponzi 2, Vezzani 1, Freddi 4, Martelli 2, Colla 23, Vallini 3, Pavesi 7. All. Ferrari.

NUBILARIA BK – S. ILARIO BASKETVOLLEY 55 – 64 (10-18; 22-34; 41-48)

Novellara: Pavan, Margini 4, Ganassi 1, Pizzetti 2, Grisendi 2, Galeazzi 2, Vecchi 2, Violi 2, Accorsi 10, Ferencina 15, Bartoli 9, Bianchini 6. All. Menozzi.

S..Ilario d’Enza: Catellani 21, Guasti, Manfredi 2, Cellato 2, Greppi 10, Pezzi 13, Sessie 3, Cattini 4, Parente 4, Dall’Argine 5. All. Vacondio.

L.G. COMPETITION – GO BASKET 2018 Rinviata

HERON BASKET – AQUILA 54 – 73 (14-10; 34-29; 46-57)

Bagnolo: Bigi 5, Simonazzi, Manghi 4, Fahem, Bertani 3, Mariani Cerati 21, Baracchi 8, La Rocca, Beltrami 13, Nedelcu ne. All. Bartoli.

Luzzara: Beghi, Rabbi, Capuozzo, Altomani 2, Pellegrini 6, Carpi 29, Pasini 11, Sereni 2, Terzi, Bertolini 21, Bosi 2. All. Iori.

POL. BIBBIANESE – SAMPOLESE BK 72 – 77 (11-13; 38-35; 60-58)

Bibbiano: Bassi, Romualdi 18, Ligabue, Giroldi 2, Grisendi 24, Broglia, Tonti, Pisi 8, Catellani, Bartoli 9, Bertolini 11. All. Biagini.

San Polo d’Enza: Fontanesi 22, Gervex 13, Conte ne, Simonazzi 15, Bigliardi 6, Torreggiani 2, Comastri, Margini ne, Hasa 8, Alfano 11. All. Casoli.

GAZZE – RADIO BRUNO 70 – 69 (18-11; 36-25; 58-43)

Canossa: Zenevredi 2, Benvenuti 11, Cantergiani 8, Menechini 7, Giaroli G. 16, Nasi 6, Lari, Lusetti 10, Martelli 8, Guatteri 2, Pedrini. All. Bellezza.

Campagnola: Bellotti 8, Giaroni 2, Folloni M. 3, Campedelli, Vedelago, Folloni A. 8, Nasta, Bellesia 3, Ligabue 31, Tulumello 14. All. Notari.

CLASSIFICA

Saturno Guastalla 24; Gazze Canossa 20; Icare Cavriago, San Polo d’Enza, Aquila Luzzara 18; S. Ilario d’Enza 16; Heron Bagnolo 14; Campagnola Emilia 12; Go Albinea* 6; Nubilaria Novellara 4; LG Competition Castelnovo Monti*, Bibbiano 2.

GIRONE C

GELSO – PALL. SCANDIANO 2012 58 – 64 (16-14; 28-27; 43-49)

Gelso Reggio: Marcacci 12, Costanzo 16, Modena 5, Belletti, Tasselli 6, Fascetto 1, Vertova 13, Bartoli 1, Cattelani 2, Pedrazzi, Guidarini 2, Gobbo ne. All. Iotti.

Scandiano: Mammi 11, Fedeli 12, Gonzaga 5, Rossi 6, Grulli 7, Talami L. 2, Talami F. 2, Incerti, Di Micco 6, Farioli 13. All. Ferrari.

ATLETICO BK – POL. ATLETICO BORGO PANIGALE 93 – 60 (26-13; 48-33; 70-45)

Atletico Basket: Maldini 11, Piazzi 7, Favali 1, Fioravanti 12, De Leo 4, Canovi 26, Venturi 4, Ferri, Ferrulli 8, Selmani, Rosati 20, Baraldi. All. Bulgarelli.

Atletico Borgo Panigale: Grassi 5, Diop, Veronesi G.I. 17, Flori 11, Sant 1, Veronesi Gr. 8, Savic 2, Rossi 5, De Simone 9, Serio 2. All. Alvisi.

Il derbyssimo della palestra “Cavina” è stato sorprendentemente a senso unico. L’Atletico Basket ha costretto i “cugini” del Borgo Panigale al primo stop stagionale. E che stop! Fragoroso, netto, insomma, un match a senso unico, con Canovi Mvp, ben supportato da Rosati, Maldini e Fioravanti. Per la capolista, invece, solo Giacomo Isacco Veronesi merita la sufficienza, anche se il suo quarto fallo, nel terzo quarto, ha virtualmente chiuso la sentitissima sfida.

La cronaca: Rosati iniziava alla grandissima al tiro (19-9 al 7′ con 11 punti), poi si dava il cambio con Canovi (26-13 al 10′). Nella seconda frazione, gli ospiti rientravano subito a -10 (29-19), ma a parte Veronesi e qualche lampo della coppia Flori-De Simone, l’attacco faticava a trovare la via del canestro, mentre l’Atletico Basket continuava nel suo show (48-30 al 19′). Ripresa, Borgo Panigale più aggressivo (48-37 al 22′), ma la quarta penalità di Veronesi era letale. La forbice si allargava nuovamente ed il nervosismo s’impadroniva dei ragazzi del Borgo. Sul 60-40 al 27′, espulso Sant per somma di tecnici, coach Alvisi per proteste, Canovi era una macchina dalla lunetta ed il match poteva considerarsi vitualmente chiuso (70-45 al 30′). Ultimo periodo e 2/2 da 3 di Fioravanti, schiacciata in contropiede di Maldini, bomba del solito Rosati e 92-56, massimo vantaggio, al 37′. Ultimi secondi da garbage time e partita in naftalina.

NAZARENO BK – P.G.S. SMILE 51 – 78 (12-10; 28-34; 41-58)

Carpi: Ferrari, Sabbatini 4, Termanini 4, Bonfiglioli 4, Martino, Prampolini 8, Rizzo 1, Fontanesi, Farioli 14, Salvarani, Biagioni 7, Merighi 9. All. Giroldi.

Formigine: Leoni 1, Marra 11, Mercanti 2, Ruiu 6, Cuzzani 15, Paladini 18, Lucchi, Mussini 2, Bardelli 4, Bernabei 11, Carretti 8. All. Barbieri.

NAZARENO – Dopo un primo quarto a basso punteggio, la partita decolla nel secondo dove un buon Farioli e il giovane Merighi tengono il Nazareno in partita. L’esperienza dei formiginesi esce nella ripresa, quando piazzano la spallata e nell’ultimo il divario si dilata fin troppo per i locali, comunque, sempre combattivi.

PALL. FORTITUDO – CASTELLARANO BK 69 – 39 (22-10; 32-21; 52-36)

Crevalcore: Cremonini 24, Balboni 10, Bortolani 9, Gravinese 9, Fortini 7, Gobbi 5, Govoni 3, Guido 2, Bergami, Guidi. All. Tinarelli.

Castellarano: Astolfi 4, Amici 15, Golfieri 6, Buffagni 4, Soncini 4, Montanari 2, Gambarelli 2, Biolchini 2, Ruggi, De Rosa, De Rosa, Manfredini. All. Martinelli.

BERRUTIPLASTICS – S.B. SAMOGGIA 1999 58 – 66 (13-23; 24-42; 46-54)

La Torre Reggio: Grisendi 11, Guidetti V., Davoli 16, Frilli 4, Mussini 2, Magliani 1, Iotti, Pezzarossa 4, Mazzi 12, Volpicelli 8, Margaria, Fantozzi ne. All. Violi.

Castelfranco: Romagnoli 25, Drosi 8, Cavani 7, Di Bona 6, Zanoli, Nebili 12, Di Martino 8, Stanzani. All. Vannini.

LA TORRE – Inaspettata e inopinata sconfitta della Torre, che vanifica l’ultimo tris di vittorie, scivolando contro il fanalino di coda Scuola Basket Samoggia, tra le mura amiche. Una serata nerissima al tiro consente agli ospiti di sfruttare al meglio la difesa a zona, per condurre la partita dalle prime battute (13-23 al 10’) e tenere sempre a debita distanza i grigiorossi, ora un po’ più lontani dall’obiettivo di un piazzamento nobile in vista dei play-off.

ANTAL PALLAVICINI – MOBA SASSO BASKET 95 – 62 (26-12; 46-40; 69-51)

Pallavicini: Santoro 10, Buono 4, Tabellini 17, Grassi 9, Malentacchi 9, Zuppiroli, Youbi 7 Albazzi 4, Corradini 11, Ropa S., Morara A. 14, Ciobanu 8. All. Arbitani.

Sasso Modena: Borghi 2, Rahova L. 11, Twum 5, Lunghini 2, Ayiku 2 Marino 14, Galimberti, Rahova B. 13, Ghini 4, Govoni 3, Temgoua 5, Muzzioli 1. All. Forastiere.

CLASSIFICA

Atletico Borgo BO 24; Atletico BO 22; Pgs Smile Formigine 20; Pallavicini BO 18; La Torre RE 16; Castellarano 12; MO.BA Sasso MO, Fortitudo Crevalcore 10; Scandiano 8; Nazareno Carpi, SBS Castelfranco 6; Gelso RE 4.

GIRONE D

SPARTANS – BASKET VILLAGE 81 – 48

Spartans Ferrara: Virgili 5, Marabini, Leprotti 14, Rimondi 7, Roversi 11, Comitini 7, Terzi 5, Berti 8, Serravalli 10, Ponsanesi 14. All. Ciliberti.

Granarolo: Ardizzoni 8, Maccagnani 7, Melillo 6, Stanghellini 5, Barone 5, Gamberini 5, Galazzi 3, Schiavoni 2, Carati 2, Monti 2, Pagani 2, Asciano. All. Ceciliani.

LOVERS – U.P. CALDERARA PALL. 47 – 84 (16-20; 31-41; 36-60)

Galliera: Boughattas 2, Gavioli, Gozza, Malagutti 5, Benassi 5, Ventura 5, Vicini 1, Borsari, Bonfiglioli 14, Iannicelli 15. All. Testoni.

Calderara: Donati 19, Projetto 12, Albonetti 11, Guerra 10, Serra 9, Drago 6, Vignoli 6, Lucarini 5, Molinari 4, Melillo 2, Bassi Ageberg. All. Cavicchioli.

FARO – SCUOLA BASKET FERRARA 63 – 52 (18-11; 36-25; 49-33)

Argenta: Bonora, Mambelli 7, Alberti D. 7, Dalpozzo 10, Alberti A. 8, Stabellini 10, Andolfo 2, Porcellini 7, Mortara 1, Malagolini 9, Pasetti 2. All. Fergnani.

Scuola Basket Ferrara: Degli Esposti 2, Anania, Romagnoni 9, Seravalli 6, Brescanzin 4, Margate 12, Romagnoli 6, Fantoni, Manfrini 13, Trinca ne. All. Schincaglia.

JOLANDINA – GALLO BASKET 50 – 70 (18-21; 28-29; 41-48)

Jolanda di Savoia: Cavazzoni 20, Natali 10, Ferrara 8, Cavazzini 5, Lavezzi 3, Ricci 2, Melchiorri 2, Bertasi, Catozzi, Negri ne, Pavanello ne. All. De Salvia.

Gallo: Corbucci 22, Arisaldi 6, Govoni, Caiazza 12, Ramponi 8, Mantovani, Gardenale 8, Poli 12, Amal 2. All. Atti.

STEFANO VANINI – POL. VIRTUS CASTENASO 56 – 83 (13-29; 28-48; 48-68)

Horizon Trebbo: Caprai 2, Busi 10, Siena 2, Pietrantonio T., Mazza, Ravaldi, Landini, Arnofoli 3, Ghetti 8, Bianchi 16, Carretti, Tamburini 15. All. Pietrantonio L.

Castenaso: Piombo 14, Todeschini 3, Maccaferri ne, Mastroianni ne, Bedosti 18, La Cascia 3, Curti 11, Quarantotto 16, Giordani 6, Laghetti 12. All. Pizzi.

MEDICINA BK 2007 – PEPERONCINO LIB. BK 04 Febbraio 2025 21:45

PAL.TO DELLO SPORT, Via Cesare Battisti 63 MEDICINA (BO)

CLASSIFICA

Spartans Ferrara 22; Calderara 20; Virtus Castenaso 18; Faro Argenta 16; Peperoncino Mascarino**, Gallo 14; Medicina 2007*, Basket Village Granarolo 10; Jolanda di Savoia, Horizon Trebbo* 8; Scuola Basket Ferrara* 6; Galliera Lovers* 4.

GIRONE E

PGS BELLARIA – MASSACRAMENTO KINGS 56 – 69 (9-10; 29-29; 40-50)

Pgs Bellaria: Pirazzoli 8, Bastelli, Scarenzi 1, Capancioni 9, Diana, Marega 11, Pedrielli 6, Acciarri 2, Nisi, Fabbri 3, Nobis 16, D’Alario. All. Bertuzzi.

Massacramento: Stefano 10, Franchini 8, Stagnoli 5, Brunetti, Baccilieri 5, Bavieri 14, Di Marzio 14, Brolis 2, Barilli 9, Maresi 2. All. Cerchiari.

POL. MONTE S.PIETRO – PGS IMA BO 49 – 80 (8-18; 25-36; 38-53)

Monte San Pietro: Donati 6, Finelli L. 9, Guizzardi 2, Bavieri 4, Lolli, Cavallari, Bertarelli, Grassi 21, Nadalini 7, Bonora. All. Bonacorsi.

PGS Ima: Demetri 10, Ottani 9, Giuliani 2, Cocchi 7, Baccilieri 8, Natalini 18, Lugli 6, Veronesi 8, Varotto 4, Dal Pian 6 Cattani 2. All. Salvarezza.

ARTBO BY – SCUOLA BASKET OZZANO 77 – 71 (18-26; 36-38; 51-51)

Pianoro: Di Bari 11, Ferri, Vernoni 2, Nicosia 2, Nicoletti 15, Ceccardi 11, Maestri ne, Lamborghini 1, Vaccari 17, Evangelisti ne, Tradii 14, Urzino 4. All. Munzio.

S.B. Ozzano: Crivellari 11, Passatempi 2, Cesanelli, Margelli 8, Cioni 2, Avallone 1, Manzoni 28, Pagani 6, Giovi 2, Landi M. 5, Andreassi, Landi L. 6. All. Bandini.

ELLEPPI 1976 – NAVILE BASKET 68 – 69 (15-17; 38-37; 58-55)

Elleppi: Raffaelli 16, Battistini 11, Ghedini 10, Mancin 7, Bulgarelli 6, Mattioli 7, Orsini 4, Masetti 4, Minardi 3, Pancaldi, Passarelli, Marino. All. Zanini.

Navile: Schillani 15, Tazzara 13, Barbisan 13, Piazza 10, Stanghellini 7, Bergami 6, Fiori 2, Francia 2, Zambonelli 1, Miolli, Nanni. All. Corticelli.

S. MAMOLO BASKET – MA.DA BOLOGNA 71 – 57 (20-16; 32-28; 53-45)

San Mamolo: Zanetti, Nasari 6, Grasso 19, Webber, Mandarà 4, Fae 15, Ferraro 5, Meluzzi 8, Martinotti 2, Madella 10, Ferrari 2, Bragaglia. All. Mazzanti.

Hornets: Betti, Damaschi 6, Goracci 14, Mazzola, Massara 5, Berselli 2, Monetti 14, Nasi 10, Sirolo 6, Taddei. All. Colliva.

40068 PIZZA&MORE – C.M. ARCOVEGGIO 04 Febbraio 2025 21:20

PALAYURI, Via Repubblica 4 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

CLASSIFICA

Massacramento Kings 22; Pgs Ima BO 20; Navile BO, In Fieri San Lazzaro 16; CMA BO 14; S.B. Ozzano, Pgs Bellaria BO 12; San Mamolo BO 10; Ma.Da BO 8; Monte San Pietro, Pianoro 6; Elleppi BO 2.

GIRONE F

POL. COMPAGNIA DELL’ALBERO – BELLARIA BK 45 – 55 (14-10; 22-21; 34-37)

Ravenna: Mbaye, Bomben 5, Kertusha 7, Polyeshchuk 16, Petullà 4, Beghi, Vistoli 6, Mazzini, Branchi 4, Barucci 3. All. Senni.

Bellaria: Paoletti 4, Bussi 6, Rossi, Raschi 10, Casella, Donati 3, Naccari 11, Mazzotti 8, Tassinari 6, Foiera 8, Giorgetti, Macka. All. Porcarelli.

LIBERTAS GREEN BK – BASKET CLUB RUSSI 63 – 60 (18-11; 33-25; 49-41)

Libertas Green Forlì: Scozzoli 11, Martinelli 25, Biondi, Maltoni, Gasperini 2, Godoli 2, Servadei 10, Coralli D. 2, Quercioli 3, Ricci 3, Spagnoli 2, Buda 3. All. Lazzarini.

Russi: Cirillo, Barlotti 8, Vespignani 14, Basaglia 8, Rinaldini, Bamba 10, Cervellera, Omorodion 8, Ceccarelli 5, Porcellini 7, Denti, Foschini. All. Venturini.

LIONS ACADEMY BSK – FAENZA FUTURA BASKET 57 – 65 (18-21; 35-39; 45-56)

Coriano: Bigini 17, Chistè 14, Vettori 14, Chiari 5, Bernardini 3, Gobbi 2, Jovanovic 2, Agrat, Angelini. All. Dauti.

Faenza: Samori M. 13, Guerra 2, Lullo 2, Samori L. 5, Spiriti 6, Silimbani 6, Fabbri 5, Mazzotti 15, Ercolani 1, Tempesti 10. All. Bertozzi.

BASKET 2000 – SPORTING CLUB CATTOLICA 60 – 47 (10-11; 22-28; 40-39)

San Marino: Ugolini 10, Guida 7, Conforti 2, Lettoli 2, Taddei 14, Riccardi 9, Pagliarani 2, Stefanelli, Gasperoni 5, Botteghi T. 7, Botteghi N. 2, Liberti. All. Del Bianco.

Cattolica: Mei 1, Adanti 10, Perazzini, Lamonaca, Cavoli 11, Del Prete, Di Sciullo, Siracusa 10, Arbuatti 14, Ghinelli, Ciandrini 1. All. Cottignoli.

TIGERS BASKET 2014 – SUNRISE BASKET 64 – 53

Tigers Forlì: Barzanti 4, Valgimigli 13, Liverani 14, Grossi, Sanzani 15, Ruffilli, Plachesi 7, Guaglione 8, Petrini 1, Gavelli 2. All. Valgimigli.

Sunrise: Magnani 6, Giuliani 7, Quartulli 2, Raffaelli 7, Tomasi 3, Canini 5, Monti 6, Delturco 15, Acaci, Sansone 2, Di Giacomo. All. Gentili.

GRIFO BASKET 1996 – MORCIANO EAGLES Rinviata

CLASSIFICA

Sunrise Rimini, Bellaria, Tigers Forlì 20; Lions Coriano, Faenza Futura 14; Grifo Imola*, Eagles Morciano* 12; Compagnia Ravenna 10; Russi*, S.C. Cattolica, Libertas Green Forlì 8; BK2000 San Marino* 6.