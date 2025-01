Unieuro Forlì-RivieraBanca Rimini 78-73

🔊 Ascolta l\'audio

Unieuro Forlì-RivieraBanca Basket Rimini 78-73 (16-28, 22-11, 18-19, 22-15)

IL TABELLINO

Unieuro Forlì: Raphael Gaspardo 16 (5/11, 0/3), Toni Perkovic 15 (2/9, 3/7), Shawn Dawson 15 (4/6, 1/3), Riccardo Tavernelli 9 (3/3, 0/1), Daniele Cinciarini 9 (2/4, 1/5), Luca Pollone 5 (0/1, 1/1), Davide Pascolo 4 (0/1, 0/0), Daniele Magro 3 (1/2, 0/0), Matteo Parravicini 2 (1/1, 0/1), Angelo Del chiaro 0 (0/3, 0/0), Simone Errede 0 (0/0, 0/0), Alessio Sanviti 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 24 / 29 – Rimbalzi: 38 13 + 25 (Shawn Dawson 9) – Assist: 18 (Toni Perkovic 6).

RivieraBanca Basket Rimini: Stefano Masciadri 13 (5/6, 1/4), Alessandro Grande 12 (3/5, 2/5), Gerald Robinson 11 (3/7, 1/3), Justin Johnson 11 (4/6, 1/2), Simon Anumba 8 (2/3, 1/2), Pierpaolo Marini 8 (2/4, 1/4), Alessandro Simioni 5 (2/4, 0/1), Giovanni Tomassini 4 (0/1, 0/2), Gora Camara 1 (0/0, 0/0), Nicola Amaroli 0 (0/0, 0/0), Simone Bonfè 0 (0/0, 0/0), Francesco Bedetti 0 (0/0, 0/0).

Tiri liberi: 10 / 16 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Stefano Masciadri, Pierpaolo Marini 5) – Assist: 16 (Alessandro Grande, Gerald Robinson 4).

CRONACA E COMMENTO

Alla Unieuro Arena, per la 22a giornata di Serie A2, si gioca il derby di Romagna tra Forlì e Rimini, divise in classifica da 12 punti, con RivieraBanca capolista con 34 punti e l’Unieuro decima a quota 22 e reduce dalla pesante sconfitta di giovedì a Verona. Mercoledì RBR ha invece superato al Flaminio la Libertas Livorno, infilando la terza vittoria di fila di questo inizio di 2025. La vendita dei biglietti è stata vietata ai residenti nella provincia di Rimini.

Per l’Unieuro partono Dawson, Magro, Gaspardo, Tavernelli e Perkovic. Per RBR partono Robinson, Marini, Anumba, Johnson e Camara.

La partita. Subito una tripla di Robinson: 0-3. Gaspardo da due: 2-3. Palleggio, arresto e tiro di Robinson: 2-5. Magro da due: 4-5. Tripla di Johnson e Forlì è doppiata: 4-8. Perkovic fa 2/3 ai liberi: 6-8. Marini colpisce dall’arco: 6-11 dopo tre minuti. Camara dalla lunetta fa 1/2: 6-12 a -6’23”. Johnson per Marini, a segno dall’altezza della lunetta: 6-14. Tripla di Anumba e Rimini (che ha 4/4 dall’arco) avanti di 11: 6-17 a -5’37”. Time out Forlì. Dawson fa 2/2 ai liberi: 8-17. Fallo di Robinson su Gaspardo in contropiede. Rimbalzone in attacco di Gaspardo, che ne mette due: 10-17. Dawson a segno in contropiede: 12-17. Altro canestro di Dawson (parziale di 8-0 per i locali): 14-17 a -3’39”. Time out RBR. Il gancio di Masciadri interrompe il momento sì di Forlì: 14-19. Tripla di Masciadri: 14-22. Ancora Masciadri, che scrive da solo un parziale di 7-0: 14-24. Poi Masciadri recupera palla e Simioni va a segno (9-0 RBR): 14-26. Fallo (contestato) di Tomassini su Tavernelli, che fa 2/2 dalla lunetta: 16-26 a -31″. Ancora Masciadri a segno (e sono 9 a livello personale): 16-28 al 10′.

Azione da tre punti di Gaspardo: 19-28. Gaspardo appoggia a canestro: 21-28. Anumba dalla media: 21-30. Gaspardo fa 2/2 dalla lunetta e sale a 11 a livello personale: 23-30 a -6’09”. Anumba ai liberi fa 1/2: 23-31. Pollone fa 2/2 dalla linea della carità: 25-31. Johnson in avvicinamento: 25-33. Tavernelli sbaglia il passaggio, poi RBR perde palla e Tavernelli va a segno: 27-33. Dawson fino in fondo: 29-33. Gran palla di Simioni per Robinson: 29-35. Tavernelli risponde: 31-35. Canestro di Johnson: 31-37 a -3′. Dawson da tre, con fortuna (pallone sul ferro, poi si impenna ed entra): 34-37. Canestro di Tavernelli e fallo di Anumba: dalla lunetta (dopo il time out di RivieraBanca) il play forlivese imbuca anche l’aggiuntivo e pareggia: 37-37 a -2’08”. Pollone stoppa Robinson. Infrazione di 24″ per RBR. Fallo di Magro su un blocco in attacco. Grande a segno dopo un arresto e tiro: 37-39. Magro dalla lunetta fa 1/2: 38-39 a -58″. Tavernelli anticipa Grande e vola in contropiede, Masciadri commette fallo: Tavernelli fa 0/2 dalla lunetta, così all’intervallo si va con Rimini ancora avanti: 38-39.

Per l’Unieuro 11/24 da due, 1/5 da tre e 13/17 ai liberi. Per RivieraBanca 11/19 da due, 5/13 dall’arco e 2/4 dalla lunetta. 19-16 per Rimini a rimbalzo.

La terza frazione si apre con Perkovic da tre per il primo sorpasso di Forlì: 41-39. Dawson da due: 43-39 a -9’15”. Time out RBR. Gran canestro, con fallo subito, di Marini sul suono dei 24″, l’ex Forlì completa il gioco da tre punti: 43-42. Secondo fallo di Camara. Camara per Masciadri: 43-44. Terzo fallo di Marini. Camara stoppa Dawson. Il fallo di Magro manda Robinson in lunetta: 2/2 e 43-46 a -7’03”. Bel canestro di Johnson: 43-48. Altro canestro di Johnson (e parziale di 11-0 di Rimini): 43-50 a -5’45”. Time out Forlì. Cinciarini a segno: 45-50. Canestro in contropiede di Robinson, servito da una parte all’altra del campo: 45-52. Cinciarini va in lunetta per due liberi: 2/2 e 47-52. Schiacciata di Gaspardo: 49-52. Grande da tre sul suono della sirena: 49-55. Anumba dalla distanza, ma pestando la linea: 49-57 a -2’45”. Il secondo fallo di Johnson manda in lunetta Gaspardo, che fa 2/2 e sale a 15: 51-57. Canestro tipico di Cinciarini, con l’aiuto del ferro: 53-57. Tecnico a coach Martino, ma Tomassini sbaglia il libero. Cinciarini dall’angolo, gran canestro: 56-57. Il fallo di Del Chiaro sotto il canestro riminese manda in lunetta, dall’altra parte del campo, Tomassini, che fa 1/2: 56-58. È il punteggio del 30′.

Pascolo, dopo il terzo fallo di Anumba, ai liberi fa 2/2: 58-58. Il terzo fallo di Johnson manda ancora Pascolo in lunetta: fa ancora 2/2 e Forlì si porta avanti 60-58. Parravicini da due: 62-58. Assist di Robinson per Simioni, che segna e subisce fallo da Pascolo (il terzo): il lungo riminese completa l’azione da tre punti, 62-61. Grande a segno per il controsorpasso di RBR: 62-63 a -7’55”. Terzo fallo di Robinson. Pollone da tre, dopo due rimbalzi offensivi concessi a Forlì: 65-63. Grande impatta: 65-65. Il quarto fallo di Robinson evita il canestro di Gaspardo, che va in lunetta e fa 1/2: 66-65 a -6’22”. Tripla di Perkovic: 69-65 a -5’08”. Time out Rimini. Tripla di Grande (che sale a 12): 69-68. Perkovic ancora dall’arco: 72-68. Rimessa di RBR per due punti facili di Masciadri, che sale a 13: 72-70. Robinson stoppato da Gaspardo. Perkovic da due: 74-70. Ancora Perkovic: 76-70. Ultimi due minuti. Il terzo fallo di Gaspardo evita la schiacciata di Johnson, che fa 0/2 a -1’24”. Tomassini va in lunetta per tre liberi a -52″ e fa 3/3: 76-73. Masciadri stoppa Perkovic. Passi di Grande a -17″. Time out Rimini. Il fallo di Anumba manda Dawson in lunetta: 2/2 (15 punti) e 78-73 a -12″. Time out Rimini. Finisce 78-73. Si interrompe a tre la striscia positiva di RBR, raggiunta in testa alla classifica a quota 34 da Udine (vittoriosa a Lecce con Nardò).

Per l’Unieuro 18/41 da due, 6/21 dall’arco e 24/29 ai liberi. Per RivieraBanca 21/36 da due, 7/23 da tre e 10/16 dalla lunetta. 39-34 per Forlì a rimbalzo.

Il derby si decide per dettagli. La Rivierabanca Rimini prova per lunghi tratti del match a osare, ma ogni volta che tenta di scappare via viene recuperata dall’Unieuro, una Forlì che nell’ultimo periodo si dimostra maggiormente cinica e precisa fino al 78-73 con cui si aggiudica la sfida tutta romagnola. Per Rbr decisivi alcuni errori nel finale di un match tirato e nel quale a regnare è risultato l’equilibrio sovrano. Per Rimini non bastano i 13 punti di un super Stefano Masciadri e i 12 di Alessadro Grande. Per l’Unieuro sicuramente fondamentale Perkovic quando contava (15 punti) e Gaspardo (16) lungo la cronologia della partita.

Coach Martino apre il derby con Tavernelli, Perkovic, Dawson, Gaspardo e Magro; Dell’Agnello replica con Robinson, Marini, Anumba, Johnson e Camara. Un Robinson particolarmente in ritmo segna i primi 5 punti di Rbr per il 2-5 di avvio. Rimini è chirurgica al tiro da tre punti: apre con un 4/4 dalla lunga con Johnson, Marini e Anumba a bombardare fino al 6-17 a 5’37 con cui gli ospiti provano a osare. A ruota però reazione dell’Unieuro, i forlivesi piazzano un parziale di 8-0 spinti soprattutto da Dawson per raggiungere il -3 (14-17) sul quale coach Dell’Agnello si rifugia subito in time out. In uscita dal minuto di sospensione, Rbr ritrova subito la via del canestro: Masciadri non sbaglia un colpo e suoi sette punti in fila valgono il +10 (14-24). Simioni allunga sul +12 (14-26). Risponde Tavernelli dai liberi, ma ancora Masciadri dice 16-28 con cui va in archivio il primo quarto.

È Gaspardo a suonare la carica per Forlì, suoi 5 punti in fila valgono il 21-28. Risponde Anumba, ma Gaspardo è onnipresente (23-30). L’Unieuro vuole provare a rientrare, ma Rbr non ci sta ed è continuo botta-risposta almeno fino al 31-37 a firma Johnson: a seguire Dawson trova una tripla di fortuna per il-3 (34-37) e a ruota Tavernelli va per il 2+1 che vale a 2’08 dalla pausa lunga il pareggio (37-37). Si entra negli ultimi 2 minuti: segnano solo Grande (37-39), un libero di Magro e sull’ultima azione uno 0/2 ai liberi di Tavernelli che consente a Rbr di chiudere il primo tempo con un punto di vantaggio (38-39) per un derby ancora tutto da vivere e giocare.

Nella ripresa torna avanti l’Unieuro, Perkovic da tre e Dawson da due per il 43-39. Ma la Rivierabanca resta sempre concentrata sul pezzo: break di 11-0 tutto riminese e i biancorossi tornano a comandare 43-50. Nel parziale cruciali sono le trovate di Marini e il gioco in post basso di Johnson. Il periodo scorre via veloce: Cinciarini trova quattro punti in fila e Gaspardo prosegue con una schiacciata (49-52). Ma Alessandro Grande piazza una magata da tre sullo scadere dei 24” per il nuovo 49-55. Forlì vuole restare aggrappata al derby: per lunghi tratti si fa cullare dall’intramontabile Cinciarini, un suo canestro da tre dall’angolo vale il -1 (56-57) a 1’20. La posta in palio inizia a farsi pesante: nel finale segna un solo libero Tomassini per il 56-58 del 30’.

Ultimi 10 minuti e sul derby regna sovrano l’equilibrio: Rbr soffre con Pascolo da cinque e il lungo prima dice 58 pari dalla lunetta poi 60-58. Si sblocca anche Parravicini per il 62-58, ma Simioni con il 2+1 e Grande di talento vanno per il nuovo +1 ospite (62-63). Si gioca di nervi: pesa una tripla di Pollone per il 65-63, poi a 5’08 è Perkovic a siglare un nuovo canestro da tre cruciale (69-65) sul quale coach Dell’Agnello va in time out. Il match si decide sui dettagli: si entra negli ultimi tre minuti e Perkovic è un autentico mattatore, Rimini sbaglia qualcosa di troppo con Marini e Robinson a cui si aggiunge sul 76-70 un influente 0/2 di Johnson. Restano 1’ e 7”, tre liberi per Tomassini tutti a segno (76-73). Sulla palla del possibile pareggio Grande va a commettere passi. Time out a 17” con palla in mano a Forlì: 2/2 Dawson (78-73). Rbr sbaglia e il derby va all’Unieuro.