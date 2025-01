L'Omag-MT vola in Sicilia per il big match con l'Akademia Sant’Anna Messina

🔊 Ascolta audio

Dopo la sconfitta di domenica scorsa al tie-break contro la Millenium Brescia, che ha interrotto l’imbattibilità casalinga che durava dallo scorso marzo 2024, la squadra e lo staff tecnico da martedì sono tornati in palestra per analizzare la sconfitta, ma soprattutto per buttarsi a capofitto nella preparazione della gara che chiude la regular season di questo campionato Nazionale di Serie A2.

Gli appassionati di volley avranno modo di partecipare a una domenica di grande pallavolo, perché la sfida che si gioca domenica al PalaRescifina contro l’Akademia Sant’Anna Messina, mette a confronto le prime due forze del girone A, che hanno sempre, dalla prima giornata, veleggiato nelle zone alte della classifica. Messina arriva a questa sfida dalla vittoria al tie- break contro Casalmaggiore.

L’incontro di domenica, che promette sicuramente grande spettacolo, decreterà la capolista del Girone A di questo finale di regular season, con la squadra del Presidente Manconi che vola in Sicilia con il vantaggio di tre punti sulla compagine del presidente Costantino.

Il coach Messinese, rispetto alla gara di andata può contare sull’arrivo di due schiacciatrici, la bulgara, classe 1999, Ani Bozdeva e la statunitense Mychael Vernon, classe 2002 e dovrebbe schierare Giulia Carraro in cabina di regia, opposto a Diop Binto (seconda miglior realizzatrice del campionato con 361 punti e miglior top acers con 33 battute vincenti dalla linea dei nove metri), Aurora Rossetto e Chiara Mason in posto quattro, al centro Modestino e Olivotto, libero Giorgia Caforio.

Starting six classico per coach Massimo Bellano con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte a entrare nella mischia in questa entusiasmante sfida in terra siciliana.

Curiosità ed ex

Cinque sono i precedenti fra le due formazioni, quattro in favore di San Giovanni, mentre l’unica vittoria della squadra di coach Bonafede risale al marzo 2024 al Palarescifina. Indossano la maglia di Messina due ex “Zie”: la centrale Maria Adelaide Babatunde e il libero Giorgia Caforio.

Le parole del coach di Omag- Mt Massimo Bellano: “La difficoltà della gara è testimoniata dalla forza dell’avversario. E’ evidente che sarà una partita difficile e complicata, non tanto per la sconfitta che abbiamo subito contro Brescia, ma per la forza di Messina. È bene ricordarlo che alla vigilia del campionato, Messina assieme a Macerata, Busto e Trento era la formazione più accreditata a vincere il campionato. Ci troviamo di fonte ad un avversario di spessore, che si è notevolmente rinforzato durante il campionato e nel mercato di dicembre-gennaio. Servirà la migliore versione di Omag-Mt. Noi andremo in Sicilia con l’idea di voler disputare una bella partita e se possibile cercare anche di vincerla, consapevoli di affrontare un’ottima squadra e delle difficoltà che ci aspettano”.

Anche in questa gara, logisticamente molto difficile per la distanza, un piccolo gruppo di encomiabili tifosi saranno vicino alle ragazze. Con il loro tifo appassionato sapranno stupirci ancora una volta.

GLI ARBITRI

A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Sumeraro Fabio e il secondo, Spinicchia Giorgia. Video check: Cardaci Luca. Segnapunti referto elettronico: Leonardi Marco.