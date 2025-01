La copertura pressostatica della piscina esterna dello Stadio del Nuoto diventa realtà

🔊 Ascolta l\'audio

Era stato annunciato ad agosto 2024 l’accordo tra Polisportiva Riccione, Comune di Riccione, Promhotels e Federalberghi per realizzare la copertura pressostatica della piscina esterna dello Stadio del Nuoto di Riccione e oggi diventa realtà: la vasca coperta esterna da 50 metri sta per essere collaudata e sarà a disposizione della città da fine gennaio, garantendo agli utenti di nuoto libero, didattico e agonistico corsie al coperto anche nel periodo delle grandi competizioni natatorie e, nei periodi di bassa stagione, ospiterà i collegiali di nuoto con atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Sono stati mesi frenetici per Polisportiva Riccione sull’attuazione dell’accordo che ha portato all’importante risultato: già dall’inizio dei Criteria di Salvamento, che partiranno il 25 gennaio e proseguiranno fino al 31, i corsi di nuoto, acquawellness e nuoto libero potranno proseguire senza interruzione, garantendo le attività durante le gare nazionali e internazionali allo Stadio del Nuoto.

“Polisportiva Riccione si è occupata della realizzazione di tutte le attività propedeutiche e consequenziali della copertura con un grande sforzo economico e organizzativo – dichiara il presidente Michele Nitti –. Siamo certi che questa impresa renderà un importante servizio alla città di Riccione. La copertura pressostatica, disponibile fino ai primi giorni di maggio 2025, darà inoltre un’ulteriore possibilità ai gruppi di atleti e alle associazioni che, provenienti dall’Italia e dall’estero, scelgono Riccione per lo svolgimento dei collegiali di nuoto e degli allenamenti in vasca olimpica.”

Durante le gare, gli orari di nuoto libero e dei corsi non subiranno modifiche. Sono già coperti i mesi di febbraio e aprile con un fitto calendario di prenotazioni, come comunica Promhotels incaricata di destagionalizzare l’offerta turistico-sportiva.

L’accordo infatti prevede che Polisportiva Riccione si occupi dell’approntamento della copertura, sostenendo tutti i costi di gestione (risorse umane, manutenzione e utenze) mentre il Comune di Riccione contribuirà al progetto destinando una quota parte della tassa di soggiorno pari a 15mila euro; Promhotels Riccione viene riconosciuta come interlocutore per la gestione dei servizi di prenotazione alberghiera in occasione di stage e collegiali di nuoto e quale centro unico di prenotazione delle corsie da parte degli hotel nel periodo sopra indicato, contribuendo, eventualmente, alla copertura delle spese ai fini del pareggio economico. Infine Federalberghi s’impegnerà a promuovere il progetto tra gli associati.

Per l’assessore allo Sport Simone Imola: “Questo risultato è una vittoria per tutta la comunità sportiva di Riccione. Grazie all’impegno di Polisportiva Riccione e al supporto delle associazioni coinvolte, la città avrà una struttura all’avanguardia che sarà di grande supporto per eventi nazionali e internazionali e per l’allenamento di atleti provenienti da tutto il mondo. Il nostro impegno è sempre rivolto a promuovere lo sport come volano per il turismo e lo sviluppo del territorio.”

Ufficio stampa Polisportiva Riccione