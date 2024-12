Victoria: tesserato il centrale difensivo Tulio Medici. Ex Diegaro, arriva dall'Eccellenza laziale

🔊 Ascolta l\'audio

Il Victoria comunica – in una nota – di aver tesserato il difensore centrale di origine brasiliana Tulio Medici Macedo Carvalho, classe 1995, alto 1,90. Un volto conosciuto sul territorio perché ha militato anni fa nel Diegaro e nel Faetano, squadra del campionato sammarinese e, per restare in Emilia Romagna, nel Sasso Marconi.

La prima parte di campionato l’ha giocata nel Roccasecca, club di Eccellenza del Lazio. Ha vinto nella stagione 2022-2023 la Coppa Italia con il Formia (Eccellenza Lazio).

Il giocatore si stabilirà a Rimini raggiungendo il fratello Tony De Queiroz Macedo Neto, il giocatore in forza al Gambettola e prima al San Marino.

Un’occasione dell’ultimo minuto per il Victoria che nella seconda parte di stagione potrà contare sull’esperienza e la personalità di Medici per raggiungere la salvezza. Medici potrebbe già esordire nella partita di domenica allo stadio Bani di Viserba contro il Rumagna.