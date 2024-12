Tutto pronto per il 13° Memorial Mario Fabbri

🔊 Ascolta l\'audio

Non ci sono dubbi che la provincia di Rimini sarà la capitale del basket giovanile italiano dal 2 al 6 gennaio. Se la tappa della Next Gen, cioè il campionato Under 18 riservato ai club della serie A, sarà probabilmente un evento che difficilmente potrà tornare l’anno prossimo nella nostra Riviera, il “Memorial Mario Fabbri”, giunto alla sua tredicesima edizione, è già un must, un torneo che, nel panorama nazionale, appassionati ed addetti ai lavori non possono permettersi di perdere.

Quest’anno, però, con la creazione dell’Academy femminile, il torneo per rappresentative regionali, da venerdì 3 a lunedì 6 gennaio, sarà solo al maschile. La formula è la solita: due gironi da 4 squadre, semifinali incrociate e finali nella giornata dell’Epifania, col PalaSGR di Santarcangelo, come campo principale.

La novità è l’annata scelta e cioè i 2011, gli Under 14. Quasi impossibile, data la giovanissima età, quindi, fare pronostici, anche se riteniamo che la vincitrice uscirà dalla lista delle solite note e cioè Lombardia, Veneto, Lazio e ci auguriamo Emilia-Romagna.

E il torneo femminile? La categoria dell’Academy è l’Under 15, quindi ragazze nate nel 2010 o 2011. Il Settore Squadre Nazionali ha convocato 96 ragazze (12 dall’Emilia-Romagna) provenienti da ogni angolo del nostro bel paese. Le atlete verranno mischiate in 8 squadre e la formula sarà quella dell’eliminazione diretta fin dalla prima sfida; si parte, con i quarti, la mattina di domenica 5. Chi vincerà, perciò, tre partite, avrà vinto il torneo. La finalissima è prevista per lunedì 6 gennaio, alle ore 10.30, al palasport Flaminio di Rimini.

L’ingresso a tutte le gare di questa Rimini Basket Week (ci sarà anche, per gli Under 13, il “Memorial Garattoni”) sarà sempre gratuito.

EMILIA-ROMAGNA UNDER 15 MASCHILE

ROSTER

Samuele Cerminara e Leonardo Girardi (One Team Forlì); Mario Focaccia (Cesenatico 2000); Davide Govoni e Giacomo Tolomelli (S.G. Fortitudo Bologna); Leonardo Haka (Benedetto Cento); Guido Maietti (Cestistica Argenta); Federico Mambriani (Reggiana); Alessandro Manzo (Assigeco Piacenza); Gioele Mazzone (Bsl San Lazzaro); Giacomo Monti (Pontevecchio Bologna); Leonardo Padrini (Bakery Piacenza)

STAFF

RTT: Davide D’Atri

Allenatore: Daniele Carnaroli

Assistente: Andrea Mondini

Fisioterapista: Maria Pia Torri

Preparatrici Fisiche: Paola Iemmi e Mrajla Nora

Dirigente Responsabile: Elena Benchimol

CALENDARIO

Venerdì 3/1 (16.30, palestra Carim Rimini) ER-Veneto; Sabato 4/1 (11, palestra Sforza Rimini) ER-Friuli Venezia Giulia; (18, palestra Sforza Rimini)

ER-Toscana

PROGETTO ACADEMY ITALIA

Chiara Accorsi (Aics Forlì); Sveva Barbieri, Sofia Milanovic (Bsl San Lazzaro); Princes Besea, Josepha Meka Ngono (Sisters Piumazzo); Matilde Borleghi (Fulgor Fidenza); Alessia Gozzi (Basket Cavezzo); Maria Chiara Mazzotti (Pontevecchio Bologna); Martina Qosja, Sofia Ramon (Parma Basket Project); Melody Reda (Nuova Virtus Cesena); Maria Renzi (Insegnare Basket Rimini)

STAFF

RTT: Fabio Frignani

Per calendari e risultati dei vari tornei si può consultare il sito ufficiale: https://tornei.insegnarebasket.it/index.asp?torneo=fabbri2025