Mercoledì di Coppa Italia per l'Omag-MT, che ospita l'Esperia Cremona

🔊 Ascolta l\'audio

Hanno avuto pochissimo tempo le atlete marignanesi per festeggiare la vittoria del derby della Romagna (successo di 3-0 sulla Clai Imola Volley), perché già ieri pomeriggio (lunedì) sono tornate in palestra per una seduta di pesi, di allenamento e dell’abituale riunione tecnica che precede un incontro.

Mercoledì 18, alle ore 20:30, al Pala Marignano, l’Omag-Mt sfida il sestetto dell’U.S. Esperia Cremona nella gara valida per i quarti di Coppa Italia Frecciarossa di serie A2.

La società marignanese è affezionata a questo evento considerato che dall’esordio in A2 (stagione 2016/2017) a oggi, per ben tre volte ha raggiunto la finale.

Il 18 febbraio 2018, al Pala Dozza di Bologna, la Polisportiva Consolini si è aggiudicata l’ambito trofeo con la vittoria per 3-1 su Mondovì. Il 2 febbraio del 2020 al Pala Piantanida di Busto Arsizio ha ceduto al Trentino Rosa (1-3) e nella sfortunata edizione del 2021/22 (rinviata la finale del 6 gennaio 2022 al Palazzetto dello Sport di Roma, causa Covid contratto dalle atlete marignanesi due giorni prima della gara), il sestetto marignanese è uscito battuto dalla Millenium Brescia per 3 set a 1, il 16 aprile 2022 al Belladelli Forum di Villafranca di Verona.

Quando la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha pubblicato gli accoppiamenti dei quarti di finale, il presidente Stefano Manconi ha dichiarato che “E’ difficilissimo fare pronostici, pur giocando in casa, quando si giocano gare secche. Giochiamo i quarti contro Cremona, una delle squadre più insidiose poiché il sestetto lombardo è formato da due centrali che attaccano bene e portano punti e da un trio di laterali (Taborelli, Arciprete e Bellia) veramente forti”.

Entrambi i sestetti sono risultati vittoriosi nella seconda giornata di ritorno del campionato, con l’Esperia Cremona che ha un giorno in più per recuperare, avendo anticipato l’incontro con Olbia a sabato 14 dicembre.

Cecilia Nicolini intervista in merito ai quarti di finale di Coppa Italia con Cremona ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Mercoledì mi aspetto una partita stupenda di quelle gare per le quali vale giocare a pallavolo perché regalano grandi emozioni e tantissima adrenalina. Mi aspetto una pallavolo di alto livello. Cremona è una squadra che ha un potenziale enorme con giocatrici di assoluto valore. Sarà, sicuramente un match difficile, noi giochiamo in casa e abbiamo tanta voglia di proseguire in questa competizione”.

La semifinale, fissata per l’8 gennaio, vedrà di fronte le vincitrici fra Omag-Mt – U.S. Esperia Cremona e Futura Giovani Busto Arsizio-Cbf Balducci Hr Macerata.

Statistiche e curiosità

I due sestetti si sono incontrati solo due volte, nel Campionato di Serie A2 Tigotà, girone B, della stagione 2023-24. Nella 4^ giornata di andata, l’Omag-MT è uscita vittoriosa dal Pala Radi di Cremona con il risultato di 1-3, mentre nella gara di ritorno, giocata il 17 dicembre 2023, è stato il sestetto lombardo a violare il Pala Marignano con un perentorio 0-3.

Ex di turno Anna Piovesan che ha difeso i colori dell’Esperia nelle stagioni 2022-23 e 2023-24.

Come seguire la gara

La Coppa Italia Frecciarossa è disponibile in esclusiva in diretta streaming su VBTV in modalità free: basterà registrarsi sulla piattaforma per vedere tutti gli incontri gratuitamente.

Aggiornamento live anche sui canali social del club.

Roberto Filipucci