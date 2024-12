Le giovani promesse del TC Viserba al torneo naz. U10-12-14-16 "Saranno Famosi"

🔊 Ascolta l\'audio

Un bel gruppo di giocatori del Tennis Club Viserba sono impegnati in questi giorni a Giussano (Monza-Brianza) nel torneo nazionale giovanile “Saranno Famosi”, il memorial “Giuseppe Ballabio” per Under 10-12-14-16, maschile e femminile.

In campo nel tabellone Under 14 maschile Leonardo Tana, Nicolò Brugioni, Jacopo Andruccioli, Jacopo Canini e Federico Attanasio. Da sottolineare che gli under 14 faranno anche l’Under 16 dove invece giocheranno esclusivamente Francesco Bagli, Pietro Corbelli, Francesco Paolini e Filippo Marcaccini.

In questa categoria Emma Molinari, testa di serie n.3 nel primo tabellone, che ha già esordito con un bel successo ai danni di Sara Martinelli per 7-6, 7-5. Tutto il gruppo è seguito in Lombardia dal maestro Marco Mazza.

Ufficio Stampa del Tennis Club Viserba