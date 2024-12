Il giorno di Santo Stefano al PalaMarignano c'è Omag-MT vs Cbl Balducci Macerata

🔊 Ascolta l\'audio

Dopo il netto successo esterno per tre set a zero nella difficile trasferta pre-natalizia di Santa Croce sull’Arno contro la Fgl- Zuma Castelfranco Pisa, la squadra di coach Bellano e del suo vice Zanchi, dopo un meritato giorno di riposo tornerà in palestra alla vigilia e a Natale per preparare il big match della quarta giornata del campionato Nazionale di serie A2 contro la Cbl Balducci Macerata del Presidente Paolella.

Il giorno di Santo Stefano quindi, per gli appassionati di volley, sarà un appuntamento imperdibile perché al Palamarignano si svolge un match dal grande pathos fra le ragazze del Presidente Manconi e la corazzata Macerata. Sarà sicuramente una gara che regalerà tantissime emozioni, tanto spettacolo e divertimento.

Nel girone di andata, l’Omag-MT ha ottenuto migliori risultati rispetto al sestetto marchigiano poiché su nove match giocati, le atlete di San Giovanni in Marignano hanno perso solo tre punti (8 vittorie e una sconfitta), contro i nove persi dalle giocatrici di Macerata.

Guardando le top scorer dei due sestetti, risulta che la miglior realizzatrice per il team marignanese è Piovesan con 193 punti, seguita da Ortolani 182 e Nardo 157.

Per le maceratesi guida la graduatoria un’ex conoscenza del pubblico di San Giovanni in Marignano, l’opposta Clara Decortes con 210 punti, seguita dalla schiacciatrice Valeria Battista 146 punti, e dalla centrale Alessia Mazzon, anche lei ex “Zia”, con 138 punti.

Quella del giorno di Santo Stefano sarà una gara bella ed entusiasmante per tutti quelli che saranno presenti al Palamarignano per sostenere in quest’ultimo appuntamento del 2024 le ragazze di San Giovanni in M., che hanno regalato in questa prima parte di stagione ai loro tifosi grandi emozioni.

Coach Valerio Lionetti, salvo novità dell’ultimo istante, partirà con Bonelli al palleggio opposta a Decortes, al centro Caruso e Mazzon, laterali Battista e Daniela Soledad Bulaich Simian, libero Bresciani.

Starting six classico per l’Omag-MT coach Massimo Bellano che dovrebbe schierare Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte per qualsiasi evenienza.

Abbiamo raggiunto al ritorno dalla trasferta di Pisa il Presidente Manconi, che ci ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Conosciamo bene la squadra Maceratese, credo che la chiave di volta sarà la correlazione muro/difesa, dobbiamo cercare di limitare i loro attaccanti di posto quattro, come abbiamo fatto nella gara di andata. Anche il livello della nostra battuta sarà molto importante in questa partita. Sicuramente sarà una bella gara e mi aspetto, nonostante il periodo festivo, una bella cornice di pubblico per chiudere il 2024 nel modo migliore davanti ai nostri tifosi”.

CURIOSITÀ E EX

Le due formazioni si sono incontrate ben otto volte ed hanno ottenuto quattro successi ciascuno, due sul proprio taraflex e due lontano dai propri tifosi. Nel confronto del girone di andata, disputato al Banca Macerata Forum, il 27 ottobre scorso, è prevalso il team della Valconca che non vinceva un incontro nel confronto con le marchigiane, dalla semifinale di Coppa Italia giocata il 30 dicembre 2021.

Ex di turno sono quattro giocatrici che indossano la maglia della Cbf Balducci Hr Macerata e che hanno difeso i colori della Consolini nella stagione 2019-2020: Giulia Bresciani, Asia Bonelli, Alessia Mazzon e Clara Decortes. Mazzon, poi, è tornata alla Consolini nel 2021-2022.

Il prossimo appuntamento per le atlete marignanesi sarà nel 2025, quando, domenica 5 gennaio, dovranno affrontare la trasferta in Piemonte a Mondovì. Per rivedere le Zie al Palamarignano, bisogna attendere l’8 gennaio 2025, alle ore 20,30, in occasione della semifinale di Coppa Italia Frecciarossa contro Busto Arsizio. La vincitrice di questo entusiasmante confronto staccherà il biglietto per la finale che si giocherà il 9 febbraio all’Unipol Arena di Bologna.

GLI ARBITRI

A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Manzoni Barbara e il secondo Guarnieri Roberto.

Video check: Tramontano Ciro

Segnapunti elettronico: Schino Francesco Pio

COME SEGUIRE LA GARA

Il Campionato di Serie A2 Tigotà è disponibile in esclusiva in diretta streaming su VBTV in modalità gratuita: basta registrarsi sulla piattaforma per vedere tutti gli incontri gratuitamente.

Aggiornamento live anche sui canali social del club.