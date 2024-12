Campionato di Serie D: domenica 8 dicembre la 15a giornata

🔊 Ascolta l\'audio

La 15a giornata del Campionato di Serie D, la 17^ dei Gironi A, B e C, è in programma domenica 8 Dicembre alle ore 14.30. Il turno si apre sabato con due anticipi.

Anticipi

Sabato 7 Dicembre alle 14.00 si disputano le partita del Girone G Ilvamaddalena-Real Monterotondo e Sarnese-Olbia.

Variazioni di orario

Alle 15.00 prendono il via Civitanovese-Fermana, Vigor Senigallia-Notaresco (F), Fidelis Andria-Casarano (H), Città S. Agata-Sancataldese e Licata-Sambiase (I), alle 16.00 Livorno-Sangiovannese (E) e Nardò-Brindisi (H).

Variazioni di campo

Casatese Merate-Varesina (B) si gioca al campo di Merate (Lc), Ciliverghe-Folgore Caratese (B) allo stadio di Mazzano (Bs), Atletico Uri-Paganese (G) al campo “Sau” di Usini (Ss) e Ischia-Acerrana (H) al “Calise” di Forio di Ischia (Na).

A porte chiuse

La partita del Girone G Cynthialbalonga-Sarrabus Ogliastra si disputa a porte chiuse al campo “Pavon” di Albano (Rm) per motivi di pubblica sicurezza riguardante l’impianto della società ospitante.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Asti-Lavagnese (Teodoli di Aprilia), Vogherese-Albenga (Castelli di Ascoli Piceno), Borgaro Nobis-Chisola (Puntel di Tolmezzo), Varese-Bra (Galiffi fi Alghero), Fossano-Novaromentin (Senes di Cagliari), Imperia-Cairese (Merlino di Pontedera), Ligorna-Gozzano (Leorsini di Terni), Saluzzo-Derthona (Waldmann di Frosinone), Sanremese-Chieri (Scarpati di Formia), Vado-Oltrepò (Lupinski di Albano Laziale).

Girone B

Arconatese-Sangiuliano City (Spera di Barletta), Club Milano-Ospitaletto (Palmieri di Avellino), Casatese-Varesina (Eremitaggio di Ancona), Castellanzese-Sant’Angelo (Femia di Locri), Ciliverghe-Folgore Caratese (Battistini di Lanciano), Crema-Pro Sesto (Gallo di Bologna), Magenta-Chievo (Rago di Moliterno), Nuova Sondrio-Breno (Iudicone di Formia), Palazzolo-Fanfulla (Giordani di Aprilia), Vigasio-Desenzano (Bonasera di Enna).

Girone C

Adriese-Virtus Ciseranobergamo (De Angelis di Nocera Inferiore), Bassano-Mestre (Coppola di Castellammare di Stabia), Brian Lignano-Chions (Trombello di Como), Brusaporto-Caravaggio (Petraglione di Termoli), Calvi Noale-Montecchio Maggiore (Garbo di Monza), Lavis-Este (Pascali di Pistoia), Luparense-Villa Valle (Mariani di Livorno), Portogruaro-Cjarlins Muzane (Pandini di Bolzano), Real Calepina-Campodarsego (Pascuccio di Ariano Irpino), Treviso-Dolomiti Bellunesi (Palmieri di Brindisi).

Girone D

Imolese-Victor San Marino (Ferruzzi di Albano Laziale), Lentigione-Fiorenzuola (Casali di Cesena), Piacenza-Riccione (Polizzotto di Palermo), Pistoiese-Forlì (Grieco di Ascoli Piceno)[differita Tv Libera], Prato-Corticella (Comito di Messina), Ravenna-Cittadella (Raineri di Como), Sammaurese-Progresso (Oristanio di Perugia), Sasso Marconi-Zenith (Scicolone di San Donà di Piave), Tuttocuoio-Tau Altopascio (Balducci di Empoli).

Girone E

Montevarchi-Grosseto (Tedesco di Battipaglia), Ghiviborgo-Sporting Trestina (Romeo di Genova), Livorno-Sangiovannese (Kovacevic di Arco Riva)[differita Granducato Tv], Orvietana-Follonica Gavorrano (Tassano di Chiavari)[differita Teleorvieto Due], Poggibonsi-Figline (Saffioti di Como), San Donato Tavarnelle-Ostiamare (Macrina di Reggio Calabria), Seravezza-Foligno (Rinaldi di Novi Ligure), Siena-Fezzanese (Molinaro di Lamezia Terme)[differita Canale 3 Toscana], Terranuova Traiana-Flaminia (Scarati di Termoli).

Girone F

Ancona-Forsempronese (Ismail di Rovereto), Termoli-Sambenedettese (Martini di Valdarno)[diretta TVP Italy], Castelfidardo-Avezzano (Bassetti di Lucca), Chieti-L’Aquila (Pasquetto di Crema)[diretta LAQ TV Abruzzia – Rete 8], Isernia-Roma City (Dania di Milano), Teramo-Atletico Ascoli (Maresca di Napoli), Civitanovese-Fermana (De Stefanis di Udine), Vigor Senigallia-Notaresco (Calzolari di Albenga), Sora-Recanatese (Iurino di Venosa).

Girone G

Anzio-Cassino (Carrisi di Padova), Atletico Uri-Paganese (Passarotti di Mantova), Cynthialbalonga-Sarrabus Ogliastra (Salvatori di Macerata), Gelbison-Atletico Lodigiani (Cerqua di Trieste), Guidonia-Puteolana (Toselli di Gradisca D’Isonzo), Ilvamaddalena-Real Monterotondo (Spinelli di Cuneo), Sassari Latte Dolce-Trastevere (Matteo di Sala Consilina), Sarnese-Olbia (Velocci di Frosinone), Terracina-Savoia (Lascaro di Matera).

Girone H

Fidelis Andria-Casarano (Dasso di Genova)[diretta Canale 85 – Antenna Sud – Teleregione Color – Diffusione Stereo – Differita Supporters- Casarano.it – Telesveva], Francavilla-Martina (Lotito di Cremona), Gravina-Costa D’Amalfi (Moncalvo di Collegno), Ischia-Real Acerrana (Chindamo di Como)[differita Teleischia], Manfredonia-Palmese (El Amil di Nichelino), Nardò-Brindisi (Marinoni di Lodi), Nocerina- Virtus Francavilla (Bortolussi di Nichelino)[differita forzanocerina.it], Angri-Matera (Bianchi di Prato), Ugento-Fasano (Gambirasio di Bergamo).

Girone I

Akragas-Vibonese (Travaini di Busto Arsizio), Acireale-Pompei (Panici di Aprilia), S. Agata-Sancataldese (Cafaro di Alba-Bra), Enna-Nissa (Caggiari di Cagliari), Licata-Sambiase (Giallorenzo di Sulmona), Nuova Igea Virtus-Scafatese (Barbetti di Arezzo), Paternò-Siracusa (Aronne di Roma 1)[diretta Tris Televisione Siracusana Color], Ragusa-Castrumfavara (Stanzani di Bologna), Reggina-Locri (Recupero di Lecce)[differita Canale 14 Reggio Tv].

Rappresentativa Serie D: l’11 dicembre stage area Nord a Veronello, Giannichedda convoca altri 44 ragazzi

Seconda uscita stagionale per la Rappresentativa Serie D che, a distanza di due settimane dallo stage territoriale area Centro-Sud a Roma, si radunerà mercoledì prossimo al C.S. Veronello di Calmasino (VR) per chiudere la prima fase di selezione con i migliori talenti tesserati per i club del Nord Italia.

Il gruppo dei quarantaquattro calciatori classe 2006 e 2007 convocati da mister Giannichedda raggiungerà in tarda mattinata il centro sportivo. Dopo una riunione tecnica introduttiva con lo staff della rappresentativa, seguirà nel primo pomeriggio (ore 14) un’amichevole a ranghi contrapposti (ingresso libero per il pubblico).

Chiusa la fase più profonda di scouting, la Rappresentativa saluterà il 2024 per poi riprendere i lavori dal 20 al 22 gennaio 2025 in occasione del primo raduno nazionale.

Lista convocati

Portieri: Christian Marcone (Borgaro Nobis), Alessandro Conti (Campodarsego), Alessandro Norrito (Vogherese), Matteo Cabella (Tau Altopascio)

Difensori: Cristian Lori (Fiorenzuola), Lorenzo Costa (Chisola), Federico Borgna (Chieri), Giacomo Graziani (Forlì), Mirko Chelli (Sangiovannese), Riccardo Geddo (Casatese), Mattia Sartorelli (Club Milano), Miguel Ortiz Alvarez (Club Milano), Cristiano Novelli (Vigasio), Riccardo Pavesi (Crema), Riccardo Pasquetto (Campodarsego), Andrea Oprandi (Real Calepina), Nicola Caccia (Virtus CiseranoBergamo), Raffaele Visani (Forlì), Mirko Delmiglio (Piacenza), Tommaso Dandini (Progresso)

Centrocampisti: Matteo Milan (Ravenna), Vittorio Chiabotto (Bra), Nicolò Milia (Saluzzo), Mirko Poropat (Vogherese), Riccardo Nicola D’Alpaos (Nuova Sondrio), Matteo Gerardo Cavallone (Albenga), Luca Lupano (Sangiuliano City), Stefano Zilio (Bassano), Angelo Pirrone (Dolomiti Bellunesi), Matteo Toci (Zenith Prato), Gabriele Manzoni (Imolese), Giacomo Armaroli (Sasso Marconi)

Attaccanti: Matteo Massari (Ravenna), Mevale Kone (Vigor Senigallia), Matteo Lombardo (Derthona), Lorenzo Lischetti (Gozzano), Andrea Murgia (Ligorna), Thomas Diego Altomonte (Novaromentin), Riccardo Fanelli (Arconatese), Aleandro Manes (Imolese), Cristian Marmo (Chisola), Simone Mascheroni (Magenta), Giovanni Cogo (Este), Gianluca Grossi (Tau Altopascio)

Staff – Capo Delegazione: Luigi Barbiero; Consulente della Presidenza: Ettore Pellizzari; Responsabile Area Tecnica: Massimo Piscedda; Vicesegretario: Barbara Coscarella; Dirigente accompagnatore: Maria Teresa Montaguti; Allenatore: Giuliano Giannichedda; Vice Allenatore: Sergio Arnosti; Allenatore dei Portieri: Bruno Federici; Collaboratore Tecnico: Gianfranco Tosoni; Preparatore atletico: Antonio Strazzeri; Match Analyst: Christian Bonfante; Medico: Piergiovanni Andreani; Fisioterapista: Andrea Bandini; Osservatori: Massimo Storgato, Alessandro Ciampoli, Carlo Caramelli; Magazziniere: Sandro Della Pelle, Walter Ciolli