PromoPharma sconfitta a Montorio al Vomano

Serie B maschile: Montorio Teramo-PromoPharma San Marino 3 a 1 (23/25 25/20 25/23 25/19)

Arbitri: Stefano Capobianco (1°) e Marcello Rutigliano (2°).

Dopo due vittorie consecutive è arrivata una sconfitta per la PromoPharma San Marino, che è uscita battuta dal palazzetto di Montorio al Vomano per 3 a 1.

“Abbiamo affrontato una squadra giovane ma molto “motivata” dal numerosissimo pubblico che ha fatto un tifo infernale in un palazzetto molto piccolo. – Racconta a fine match Marco Ricci, coach dei titani. – Abbiamo vinto bene il primo set, giocando come ci eravamo proposti di fare. Nel secondo parziale il nostro livello di gioco è un po’ calato, abbiano subito un break di cinque punti e da lì abbiamo sempre inseguito senza colmare il gap. La terza ripresa di gioco è stata quella decisiva perché sul 23 pari abbiamo commesso due errori in attacco che ci sono costati il set. Nel quarto abbiamo sempre inseguito ma si vedeva che i due errori finali del terzo ci avevano “tagliato le gambe”. Perdere in un palazzetto e in un ambiente come questo ci può stare. Peccato solo non aver portato a casa un punto che avrebbe comunque mosso la classifica”.

Tabellino Montorio: Caridi 8, Cesarini 4, Corsi 14, D’isidoro 13, Di Ugo 18, D’ermeneglido 1, Di Felice a. 1, Di Felice M 5, Fontana 6, Porcinari, Ricci, Vallese (L). Ace 11. Battute sbagliate 11. Muri punti 13. All. Carlo Di Felice.

Tabellino PromoPharma: Kiva 4, Frascio 20, Rondelli, Bernardi 5, Rizzi (L1), Ricci 5, Marcoionni 10, Bernacchini 16, Conti. N.E.: Carigi, Muccioli, Volpinari, Bacciocchi, Borghesi. Ace 3. Battute sbagliate 15. Muri punti 12. All. Marco Ricci.

Classifica: La Nef Re Salmone Osimo 17, Sab Group San Mauro Pascoli 16, Sir Umbria Academy Assisi 15, Sabini Castelferretti 15,Novavolley Loreto 15, PromoPharma 11, Querzoli Forlì 11, Montorio Teramo 11, Paoloni Macerata 10, Battistelli Real Bottega 8, Volley Game T-Trade Falconara 8, Prime Cleaning Riccione 7, Novavetro San Severino Marche 3, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossima partita (giornata 8). PromoPharma San Marino – Sir Umbria Academy Assisi: sabato 30 novembre alle 17.30 a Serravalle.

