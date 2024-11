L'Omag-MT torna da Brescia con una vittoria (1-3)

🔊 Ascolta l\'audio

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO 1-3 (25-22 22-25 16-25 20-25)

IL TABELLINO

VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Pistolesi 13, Tonello 10, Scacchetti 2, Siftar 14, Meli 13, Davidovic 7, Scognamillo (L), Romanin, Stroppa, Trevisan. Non entrate: Franceschini, Veglia, Riccardi (L). All. Solforati.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 18, Parini 7, Ortolani 15, Piovesan 12, Consoli 10, Nicolini 5, Valoppi (L), Ravarini, Bagnoli. Non entrate: Merli, Meliffi (L), Sassolini, Monti, Polesello. All. Bellano.

ARBITRI: Cavicchi, Selmi.

NOTE – Durata set: 29′, 27′, 24′, 27′; Tot: 107′. MVP: Nicolini.

Top scorers: Nardo A. (18) Ortolani S. (15) Siftar M. (14)

Top servers: Nardo A. (2) Nicolini C. (1) Meli D. (1)

Top blockers: Piovesan A. (3) Meli D. (3) Parini S. (2)

CRONACA E COMMENTO

Nell’ottava gara della Regular Season Tigotà, al Pala George di Montichiari si sono sfidate Valsabbina Millenium Brescia e Omag-MT, terza e seconda in classifica del Girone A con 18 punti (ma con una partita in più giocata dalle giallonere avendo già anticipato la nona giornata del girone di andata contro Casalmaggiore).

In campo due ex: coach Matteo Solforati, ora tecnico del sestetto di casa, che ha guidato San Giovanni in Marignano per due stagioni, 2014-2015 e 2015-2016, portando il sestetto ospite dalla B2 direttamente all’A2 e la centrale dell’Omag-Mt, Claudia Consoli, che ha difeso i colori della Valsabbina Millenium Brescia nella stagione 2022-2023.

Coach Matteo Solforati parte con Scacchetti al palleggio, opposta alla francese Lara Davidovic, in posto quattro Aurora Pistolesi e la slovena Mija Siftar, al centro Tonello e Meli, libero Scognamillo. Starting six classico per l’Omag-Mt di coach Massimo Bellano con Nicolini in cabina di regia opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi.

La partita è stata emozionante, in campo si è visto un gioco di grande livello, con azioni lunghe, spettacolari e di grande pregio. Le atlete marignanesi espugnano il Pala George mettendo in mostra una grande classe, tanta determinazione e forza mentale.

Nel primo set parte forte il sestetto di casa che grazie ad alcuni errori di troppo delle marignanesi e ai colpi di Meli, Davidovic e Siftar si porta sul 10-5. Coach Bellano chiama il primo time out della giornata che apporta i suoi frutti perché grazie a Ortolani e Nardo l’Omag-Mt accorcia le distanze (12-11). La gara si mantiene su ritmi altissimi, lo spettacolo è assicurato. Si prosegue punto a punto poi sono le “Zie” a effettuare il sorpasso (15-17). Coach Solforati ferma il gioco. Alla ripresa delle ostilità si scatena Pistolesi che riporta avanti le padrone di casa. Secondo time out per coach Bellano. Tre errori marignanesi spianano la strada al Brescia che chiude il set con la slovena Siftar.

Nel secondo gioco San Giovanni parte forte: Parini, Piovesan e Nardo vanno a segno (4-2) ma Brescia non ci sta e recupera terreno. La partita è veramente emozionante. La Valsabbina Millenium forza il gioco e si porta in vantaggio (16/14). Coach Bellano chiama il time out. Il sestetto di casa mantiene sempre due punti di vantaggio e sul 20-18 il tecnico marignanese ferma nuovamente il gioco. In campo, però, c’è Claudia Consoli che mette in mostra tutta la sua classe, mura e colpisce a ripetizione 5 volte portano la sua squadra sul 24-21. L’attacco a lato di Meli mette fine al secondo parziale.

Terzo set: l’Omag-Mt parte alla grande, è padrona del campo e a turno le attaccanti colpiscono con grande lucidità, mentre in difesa si assiste al solito spettacolo del libero Valoppi. Sul punteggio di 4-9 coach Solforati chiama il time out. Le atlete marignanesi sono incontenibili e chiudono il terzo parziale con il punteggio di 16-25.

Il quarto e decisivo set parte con grande equilibrio. Il sestetto marignanese vuol chiudere l’incontro mentre quello di casa tenta con grande determinazione di recuperare lo svantaggio. Dopo una partenza equilibrata è ancora l’Omag-Mt a pigiare sull’acceleratore. Le atlete di Brescia non riescono a contenere le attaccanti marignanesi che allungano il loro vantaggio portandosi sul 13-19. Non sono sufficienti il time out di coach Solforati e alcuni cambi a cambiare l’inerzia della gara. L’Omag-Mt è troppo forte e concentrata, vuole la vittoria ad ogni costo che, puntualmente arriva (20-25).

IL DOPOGARA

Naturalmente è felicissimo il presidente dell’Omag-MT, Stefano Manconi, al termine dell’incontro. “Questa sera abbiamo assistito a una bella partita, a dimostrazione che la nostra sconfitta a Lecco è stato un incidente di percorso. In questo incontro abbiamo dimostrato grande solidità, Brescia ha sofferto molto la nostra buonissima ricezione e, poi, le ragazze sono state molto brave a muro e difesa. Godiamoci questa vittoria”.

Serie A2 Femminile Girone A

RISULTATI

Akademia Sant’Anna Messina-Volleyball Casalmaggiore 3-0 (25-17, 25-19, 25-19)

Bam Mondovi’-Clai Imola Volley 3-2 (25-21, 20-25, 25-14, 22-25, 15-13)

Valsabbina Millenium Brescia-Omag-Mt San Giovanni In M.No 1-3 (25-22, 22-25, 16-25, 20-25)

Orocash Picco Lecco-C.B.L. Costa Volpino 2-3 (14-25, 25-22, 25-20, 11-25, 10-15)

Cbf Balducci Hr Macerata-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 3-1 (22-25, 25-15, 25-15, 25-15)

Serie A2 Femminile Girone B

RISULTATI

Nuvoli’ Altafratte Padova-Trasporti Bressan Offanengo 2-3 (25-23, 25-18, 27-29, 23-25, 10-15)

Volley Hermaea Olbia-Itas Trentino 3-1 (25-22, 25-15, 21-25, 31-29)

Futura Giovani Busto Arsizio-Tenaglia Abruzzo Volley 3-0 (25-11, 25-20, 25-21)

U.S. Esperia Cremona-Imd Concorezzo 3-0 (25-17, 25-21, 28-26)

Tecnoteam Albese Volley Como-Narconon Volley Melendugno 1-3 (25-27, 25-20, 17-25, 27-29)

Serie A2 Femminile Girone A

PROSSIMO TURNO

01-12-2024 17:00

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Akademia Sant’Anna Messina

Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Bam Mondovi’

Volleyball Casalmaggiore – Valsabbina Millenium Brescia (13-11-2024 20:30)

Clai Imola Volley – Orocash Picco Lecco (29-11-2024 20:00)

C.B.L. Costa Volpino – Cbf Balducci Hr Macerata

Serie A2 Femminile Girone B

PROSSIMO TURNO

01-12-2024 17:00

Trasporti Bressan Offanengo – Tecnoteam Albese Volley Como

Tenaglia Abruzzo Volley – Volley Hermaea Olbia

Itas Trentino – U.S. Esperia Cremona

Imd Concorezzo – Nuvoli’ Altafratte Padova

Narconon Volley Melendugno – Futura Giovani Busto Arsizio

CLASSIFICA – SINTETICA

8a Giornata Andata 24-11-2024 – Serie A2 Femminile Girone A

Akademia Sant’Anna Messina 23 (8 – 0); Omag-Mt San Giovanni In M.No 21 (7 – 1); Cbf Balducci Hr Macerata 18 (6 – 2); Valsabbina Millenium Brescia 18 (6 – 3); Clai Imola Volley 10 (3 – 5); Orocash Picco Lecco 10 (3 – 5); Volleyball Casalmaggiore 9 (3 – 6); C.B.L. Costa Volpino 8 (2 – 6); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 4 (2 – 6); Bam Mondovi’ 2 (1 – 7);

CLASSIFICA – SINTETICA

8a Giornata Andata 24-11-2024 – Serie A2 Femminile Girone B

Itas Trentino 19 (7 – 1); Futura Giovani Busto Arsizio 18 (6 – 2); Narconon Volley Melendugno 14 (5 – 3); U.S. Esperia Cremona 14 (4 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 14 (4 – 4); Trasporti Bressan Offanengo 13 (5 – 2); Volley Hermaea Olbia 9 (3 – 4); Tecnoteam Albese Volley Como 9 (3 – 5); Imd Concorezzo 5 (1 – 7); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 7).